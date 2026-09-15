Через три дня готовы принимать матчи: как сейчас выглядит стадион "Металлист" в Харькове

Как выглядит стадион после 4 лет без футбола

Несмотря на близость Харькова к линии фронта и постоянные обстрелы города, стадион остается целым. Заместитель генерального директора стадиона Виталий Лепшеев отметил, что "Металлист" пока обходят российские удары.

Во многом благодаря этому стадион выглядит великолепно – и, действительно складывается впечатление, готов принимать официальные матчи. Газон и трибуны выглядят ухоженными.

Но, по словам Лепшеева, VIP-трибуны и раздевалки также готовы к футболу.

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Заместитель генерального директора стадиона рассказал, что в начале полномасштабного вторжения все работники разъехались. И около полугода он самостоятельно ухаживал за стадионом – хотя до полномасштабного вторжения на арене работали около 300 человек.

Теперь же "Металлист" снова занимается команда работников - хоть и значительно меньше. По оценке Лепшеева, в работу вернулось около 5% сотрудников.