Трагедия в "Карпатах": ушел из жизни экс-форвард львовского клуба

Три сезона в "Карпатах"

Нигерийский форвард прибыл в Украину в 2001 году и стал вторым африканским легионером в истории "зелено-белых".

"Эдвард провел в составе "львов" три сезона, сыграл 58 матчей и отличился четырьмя голами. По количеству забитых мячей он занимает второе место среди африканских футболистов, выступавших за "Карпаты". Вечная память, Эдвард…" – говорится в официальном заявлении львовян.

Международный опыт и выступления за сборную

Кроме львовского коллектива, в карьере нигерийского нападающего были выступления за молдовский "Шериф", а также ряд финских клубов. На международном уровне Аньямке защищал цвета юношеской сборной Нигерии (U-17), в составе которой в 1995 году участвовал в чемпионате мира.

Пока причины преждевременной смерти 48-летнего экс-спортсмена не разглашают.