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Футбол 27 октября 2026, 07:53

Сухие матчи, герои-голкиперы и два тренерских дебюта: символическая сборная 10-го тура УПЛ

Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Игорь Краснопир – лучший бомбардир УПЛ (фото: ФК "Полесье")
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Позади остался 10 тур Украинской Премьер-лиги, в котором "Полесье" и "Шахтер" сохранили лидерские позиции, а "Харьков" обошел киевское "Динамо". Всего в восьми матчах было забито всего 12 голов.

Редакция Sport RBC.UA делится своими версиями символической сборной тура.

Матчи 10-го тура УПЛ

Программа 10-го тура началась в пятницу, 23 октября, тремя матчами. "Полесье" разгромило "Оболонь", "Колос" одолел "Верес", а "Динамо" победило "Кудровку".

В субботу "Левый Берег" сыграл вничью с ЛНЗ, "Харьков" вырвал победу у "Эпицентра", а "Шахтер" не смог переиграть "Зарю". Завершили тур в воскресенье две нулевые ничьи: "Черноморец" – "Карпаты" и "Буковина" – "Кривбасс".

Результаты матчей 10-го тура УПЛ (инфографика: Sport RBC.UA)

Редакция Sport RBC.UA традиционно составила свою символическую сборную тура. К опросу в этот раз присоединились Даниил Вереитин, Никита Малюгин, Андрей Костенко и Игорь Ильин.

Символическая сборная 10-го тура УПЛ

Даниил Вереитин

  • Александр Сапутин ("Заря")

  • Илья Крупский ("Харьков"), Владисла Бабогло ("Карпаты"), Эдуард Сарапий ("Полесье"), Роман Вантух ("Карпаты")

  • Себастьян Кастильо ("Харьков"), Александр Пихаленок ("Динамо"), Лука Станковски ("Колос")

  • Леандро Андраде ("Полесье"), Игорь Краснопир ("Полесье"), Иван Петряк ("Кудровка")

Никита Малюгин

  • Александр Сапутин ("Заря")

  • Борис Крушинский ("Полесье"), Богдан Кушниренко ("Заря"), Владимир Виливальд ("Кривбасс"), Олег Соколов ("Левый Берег")

  • Николай Михайленко ("Динамо"), Лука Станковски ("Колос")

  • Владислав Великан ("Полесье"), Рамик Гаджиев ("Харьков"), Игорь Краснопир ("Полесье"), Себастьян Кастильо ("Харьков")

Андрей Костенко

  • Александр Кемкин ("Кривбасс")

  • Борис Крушинский ("Полесье"), Богдан Кушниренко ("Заря"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Илья Крупский ("Харьков")

  • Антон Салабай ("Колос"), Николай Михайленко ("Динамо"), Александр Пихаленок ("Динамо")

  • Владислав Великан ("Полесье"), Рамик Гаджиев ("Харьков"), Игорь Краснопир ("Полесье")

Игорь Ильин

  • Александр Кемкин ("Кривбасс")

  • Борис Крушинский ("Полесье"), Богдан Кушниренко ("Заря"), Джордан ("Заря"), Илья Крупский ("Харьков")

  • Антон Салабай ("Колос"), Николай Михайленко ("Динамо"), Александр Пихаленок ("Динамо")

  • Владислав Великан ("Полесье"), Рамик Гаджиев ("Харьков"), Игорь Краснопир ("Полесье")

Итоговая сборная 10-го тура

Все четыре респондента включили в свои символические сборные Игоря Краснопира, который в матче с "Оболонью" забил свой девятый гол в чемпионате и укрепил лидерство в бомбардирской гонке.

По три упоминания получили Илья Крупский, Борис Крушинский, Богдан Кушниренко, Александр Пихаленок, Николай Михайленко, Владислав Великан и Рамик Гаджиев. По два голоса есть Александр Сапутин, Лука Станковски, Себастьян Кастильо, Александр Кемкин и Антон Салабай.

Учитывая равенство голосов на нескольких позициях, итоговая одиннадцать сформирована с учетом позиционного баланса и расстановок респондентов.

Вратарь

  • Александр Сапутин ("Заря")/Александр Кемкин ("Кривбасс") – 2 упоминания

Защитники

  • Борис Крушинский ("Полесье") - 3

  • Богдан Кушниренко ("Заря") - 3

  • Илья Крупский ("Харьков") - 3

Полузащитники

  • Николай Михайленко ("Динамо") - 3

  • Александр Пихаленок ("Динамо") - 3

  • Владислав Великан ("Полесье") - 3

  • Лука Станковский ("Колос") - 2

Нападающие

  • Рамик Гаджиев ("Харьков") - 3

  • Игорь Краснопир ("Полесье") - 4

  • Себастьян Кастильо ("Харьков") - 2

Список бомбардиров УПЛ

После 10 туров единоличным лидером бомбардирской гонки остается форвард "Полесье" Игорь Краснопир. В матче с "Оболонью" 25-летний нападающий отличился еще одним голом и довел свое наследие до девяти результативных ударов.

Ближайшими преследователями Краснопира остаются Батон Забергджа из "Харькова" и Матвей Пономаренко из "Динамо". На их счету шесть и пять голов соответственно.

  • 9 – Игорь Краснопир ("Полесье")

  • 6 – Батон Забергджа ("Харьков")

  • 5 – Матвей Пономаренко ("Динамо")

Турнирная таблица УПЛ

После 10-го тура турнирную таблицу возглавляет "Полесье". Житомирская команда имеет 25 очков в десяти матчах и опережает "Шахтер" по дополнительным показателям.

"Горняки" также набрали 25 баллов. Третьим идет "Харьков" с 21 очком в девяти матчах, а "Динамо" занимает четвертое место с 19 баллами и также имеет одну игру в запасе.

В нижней части таблицы "Кривбасс" и "Черноморец" имеют по шесть очков, а последней остается "Кудровка" с пятью баллами.

Турнирная таблица УПЛ после 10 туров (фото: УПЛ)

Следующий тур УПЛ стартует в пятницу, 30 октября и продлится четыре дня. В пятницу свой матч сыграет "Шахтер", который встретится с "Оболонью". В субботу и воскресенье сыграют по два матча, а еще три игры придутся на понедельник, 2 ноября.

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