Сухие матчи, герои-голкиперы и два тренерских дебюта: символическая сборная 10-го тура УПЛ
Позади остался 10 тур Украинской Премьер-лиги, в котором "Полесье" и "Шахтер" сохранили лидерские позиции, а "Харьков" обошел киевское "Динамо". Всего в восьми матчах было забито всего 12 голов.
Редакция Sport RBC.UA делится своими версиями символической сборной тура.
Матчи 10-го тура УПЛ
Программа 10-го тура началась в пятницу, 23 октября, тремя матчами. "Полесье" разгромило "Оболонь", "Колос" одолел "Верес", а "Динамо" победило "Кудровку".
В субботу "Левый Берег" сыграл вничью с ЛНЗ, "Харьков" вырвал победу у "Эпицентра", а "Шахтер" не смог переиграть "Зарю". Завершили тур в воскресенье две нулевые ничьи: "Черноморец" – "Карпаты" и "Буковина" – "Кривбасс".
Редакция Sport RBC.UA традиционно составила свою символическую сборную тура. К опросу в этот раз присоединились Даниил Вереитин, Никита Малюгин, Андрей Костенко и Игорь Ильин.
Символическая сборная 10-го тура УПЛ
Даниил Вереитин
-
Александр Сапутин ("Заря")
-
Илья Крупский ("Харьков"), Владисла Бабогло ("Карпаты"), Эдуард Сарапий ("Полесье"), Роман Вантух ("Карпаты")
-
Себастьян Кастильо ("Харьков"), Александр Пихаленок ("Динамо"), Лука Станковски ("Колос")
-
Леандро Андраде ("Полесье"), Игорь Краснопир ("Полесье"), Иван Петряк ("Кудровка")
Никита Малюгин
-
Александр Сапутин ("Заря")
-
Борис Крушинский ("Полесье"), Богдан Кушниренко ("Заря"), Владимир Виливальд ("Кривбасс"), Олег Соколов ("Левый Берег")
-
Николай Михайленко ("Динамо"), Лука Станковски ("Колос")
-
Владислав Великан ("Полесье"), Рамик Гаджиев ("Харьков"), Игорь Краснопир ("Полесье"), Себастьян Кастильо ("Харьков")
Андрей Костенко
-
Александр Кемкин ("Кривбасс")
-
Борис Крушинский ("Полесье"), Богдан Кушниренко ("Заря"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Илья Крупский ("Харьков")
-
Антон Салабай ("Колос"), Николай Михайленко ("Динамо"), Александр Пихаленок ("Динамо")
-
Владислав Великан ("Полесье"), Рамик Гаджиев ("Харьков"), Игорь Краснопир ("Полесье")
Игорь Ильин
-
Александр Кемкин ("Кривбасс")
-
Борис Крушинский ("Полесье"), Богдан Кушниренко ("Заря"), Джордан ("Заря"), Илья Крупский ("Харьков")
-
Антон Салабай ("Колос"), Николай Михайленко ("Динамо"), Александр Пихаленок ("Динамо")
-
Владислав Великан ("Полесье"), Рамик Гаджиев ("Харьков"), Игорь Краснопир ("Полесье")
Итоговая сборная 10-го тура
Все четыре респондента включили в свои символические сборные Игоря Краснопира, который в матче с "Оболонью" забил свой девятый гол в чемпионате и укрепил лидерство в бомбардирской гонке.
По три упоминания получили Илья Крупский, Борис Крушинский, Богдан Кушниренко, Александр Пихаленок, Николай Михайленко, Владислав Великан и Рамик Гаджиев. По два голоса есть Александр Сапутин, Лука Станковски, Себастьян Кастильо, Александр Кемкин и Антон Салабай.
Учитывая равенство голосов на нескольких позициях, итоговая одиннадцать сформирована с учетом позиционного баланса и расстановок респондентов.
Вратарь
-
Александр Сапутин ("Заря")/Александр Кемкин ("Кривбасс") – 2 упоминания
Защитники
-
Борис Крушинский ("Полесье") - 3
-
Богдан Кушниренко ("Заря") - 3
-
Илья Крупский ("Харьков") - 3
Полузащитники
-
Николай Михайленко ("Динамо") - 3
-
Александр Пихаленок ("Динамо") - 3
-
Владислав Великан ("Полесье") - 3
-
Лука Станковский ("Колос") - 2
Нападающие
-
Рамик Гаджиев ("Харьков") - 3
-
Игорь Краснопир ("Полесье") - 4
-
Себастьян Кастильо ("Харьков") - 2
Список бомбардиров УПЛ
После 10 туров единоличным лидером бомбардирской гонки остается форвард "Полесье" Игорь Краснопир. В матче с "Оболонью" 25-летний нападающий отличился еще одним голом и довел свое наследие до девяти результативных ударов.
Ближайшими преследователями Краснопира остаются Батон Забергджа из "Харькова" и Матвей Пономаренко из "Динамо". На их счету шесть и пять голов соответственно.
-
9 – Игорь Краснопир ("Полесье")
-
6 – Батон Забергджа ("Харьков")
-
5 – Матвей Пономаренко ("Динамо")
Турнирная таблица УПЛ
После 10-го тура турнирную таблицу возглавляет "Полесье". Житомирская команда имеет 25 очков в десяти матчах и опережает "Шахтер" по дополнительным показателям.
"Горняки" также набрали 25 баллов. Третьим идет "Харьков" с 21 очком в девяти матчах, а "Динамо" занимает четвертое место с 19 баллами и также имеет одну игру в запасе.
В нижней части таблицы "Кривбасс" и "Черноморец" имеют по шесть очков, а последней остается "Кудровка" с пятью баллами.
Турнирная таблица УПЛ после 10 туров (фото: УПЛ)
Следующий тур УПЛ стартует в пятницу, 30 октября и продлится четыре дня. В пятницу свой матч сыграет "Шахтер", который встретится с "Оболонью". В субботу и воскресенье сыграют по два матча, а еще три игры придутся на понедельник, 2 ноября.