Судаков забил, Романчук отыграл весь матч: как украинцы сыграли в еврокубках

Судаков забил за "Бенфику", Трубин помог команде победить

Георгий Судаков и Анатолий Трубин вышли в стартовом составе "Бенфики" на домашний матч против польского "Леха". Лиссабонцы открыли счет уже на шестой минуте: Рафа Силва удачно завершил атаку хозяев.

У Трубина работы было немного. Украинский голкипер фактически оставался без серьезных проверок в течение первого тайма, а впервые мяч оказался в его руках всего на 43-й минуте. "Лех" смог забить лишь на 72-й минуте - но к тому моменту "Бенфика" уже успевал отличиться еще - к голу Престианни присоединился Георгий Судаков.

Также именно Судаков поставил точку во встрече – на 90-й минуте Георгий получил передачу из центральной зоны, протянул мяч правым флангом и самостоятельно завершил атаку результативным ударом.

"Бенфика" - "Лех" - 3:1 (1:0, 2:1)

Голы: Силва, 6, Престианни, 67, Судаков, 90 – Бенгтссон, 72.

Сикан вышел в старте "Андерлехта" и помог одолеть "Зальцбург"

Даниил Сикан тоже начал матч в стартовом составе своей команды. "Андерлехт" открыл счет на 20-й минуте: Аугустинссон исполнил штрафной удар и прямым выстрелом отправил мяч в сетку ворот "Зальцбурга".

На 73-й минуте украинского форварда заменили Винклером. Новичок сначала отличился голом, однако после просмотра VAR взятие ворот было отменено. В конце концов Винклер все же забил на 90-й минуте и установил окончательный счет.

"Андерлехт" – "Зальцбург" – 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: Аугустинссон, 20, Винклер, 90.

Тутеров не сыграл, "Сандерленд" проиграл

Английский клуб несколько неожиданно уступил загребскому "Динамо" со счетом 0:2. Свои голы хорваты забили еще в первом тайме – сначала счет открыл Лука Стойкович (22-я минута), а затем это преимущество удвоил Дион Бело (39-я минута).

"Сандерленд" миш вернуться в игру в начале второго тайма – но гол Исидора на 47-й минуте отменили. Украинец Тимур Тутеров провел весь матч на скамейке для запасных.

"Сандерленд" – "Динамо" Загреб – 0:2 (0:2, 0:0)

Голы: Стойкович, 22, Бульо, 39.

Гурам не спас "Хайдук" от поражения

В матче "Линкольн Ред Импс" – "Хайдук" украинский футболист Адам Гурам начал встречу на скамье запасных. Хорватский клуб действовал активнее и чаще беспокоил оборону хозяев, но до опасных моментов дело не доходило.

Гурам появился на поле только на 86-й минуте. А уже через три минуты "Хайдук" пропустил: Гаджикадунич срезал мяч в свои ворота. Этот автогол стал единственным в матче.

"Линкольн Ред Импс" - "Хайдук" - 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: Гаджикадунич, 86 (автогол).

"Аякс" разгромил "Митьюланд" без Цыганкова

Еще один результативный матч состоялся в Дании, где "Митьюланд" принимал "Аякс". Виктор Цыганков не мог принять участие во встрече из-за травмы.

Амстердамцы открыли счет уже на девятой минуте благодаря голу Арокодаре. На 28-й минуте Этим восстановил равновесие, но в конце первого тайма положение хозяев осложнилось: Ветьен за восемь минут получил две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве.

"Аякс" воспользовался многочисленным преимуществом после перерыва. На 52-й минуте Арокодаре оформил дубль, а еще через семь минут Уэйндал увеличил преимущество гостей. На 67-й минуте Классен сделал счет 4:1, после чего забивали Глух и Маркус Леонардо – на 74-й и 82-й минутах соответственно.

"Митьюланн" - "Аякс" - 1:6 (1:1, 0:5)

Голы: Этим, 28 – Арокодаре, 9, 52, Вейндал, 59, Классен, 67, Глух, 74, Леонардо, 82.

Удаление: Ветьен, 43.

Романчук отыграл все 90 минут в победном матче "Крайовы"

"Университатя Крайова" на своем поле одолела албанскую "Эгнатию" со счетом 2:0. Хозяева решили судьбу встречи еще в первом тайме: на 24-й минуте отличился Чикелдеу, а через восемь минут Банку удвоил преимущество румынской команды.

На 84-й минуте гости остались в меньшинстве: Битри за короткий промежуток времени получил две желтые карточки и был удален.

Украинский защитник Александр Романчук вышел в стартовом составе "Университати Крайовой" и провел на поле весь матч. Результативными действиями он не отличился, но помог команде сохранить ворота нетронутыми и одержать победу.

"Университатя Крайова" - "Эгнатия" - 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: Чикелдеу, 24, Банка, 32.

Удаление: Битри, 83.