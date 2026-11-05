Стал самым богатым в Европе: Кейн подписал мегаконтракт с "Баварией"

Сколько получит Кейн

Новый контракт опытного нападающего с немецким грандом рассчитан до 30 июня 2029 года. По информации авторитетного инсайдера Флориана Плеттенберга и издания The Athletic, зарплата англичанина составит не менее 25 миллионов евро в год до вычета налогов, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом в Европе.

В текущем сезоне Кейн продолжает демонстрировать впечатляющую результативность: в 14-ти матчах за мюнхенцев он уже забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.

Фантастические достижения в Мюнхене

С момента перехода в "Баварию" летом 2023 года капитан сборной Англии завоевал два титула чемпиона Германии, Кубок и два Суперкубка страны. Всего в его активе 156 голов в 161-м официальном матче за клуб, а также ряд побитых рекордов на национальном и европейском уровнях.

Помимо командных трофеев, Кейн каждый сезон становился лучшим бомбардиром Бундеслиги, завоевал две "Золотые бутсы" европейских турниров и был признан лучшим футболистом Германии 2026 года, прежде чем получить главную индивидуальную награду мирового футбола – "Золотой мяч".