24 ноября: "Арсенал" – "Боруссия" и испытания для "Манчестер Сити"

Во вторник, 24 ноября, состоятся девять матчей пятого тура. Традиционно два из них начнутся в 19:45, остальные - в 22:00 по киевскому времени.

19:45 "Буде-Глимт" – ЛАСК

19:45 "Галатасарай" – "Астон Вилла"

22:00 "Арсенал" – "Боруссия" Дортмунд

22:00 "Комо" – АЕК

22:00 "Фейеноорд" – "Порту"

22:00 "Манчестер Сити" – "Наполи"

22:00 "РБ Лейпциг" – "Ланс"

22:00 "Реал" Мадрид - ПСВ

22:00 "Слован" – "Бетис"

Центральным событием первого игрового дня станет встреча "Арсенала" с "Боруссией" Дортмунд. Лондонцы набрали 10 очков в четырех матчах и занимают третье место в общей таблице. Команда Микеля Артеты начала турнир с победы над "Наполи" – 1:0, затем разгромила "Лилль" – 3:0, сыграла вничью с "Баварией" – 2:2 и одолела "Славию" – 2:1.

"Боруссия" имеет девять очков и располагается среди ближайших преследователей лидеров. Немцы победили "Вильярреал" – 3:2, уступили "Буде-Глимт" – 0:1, одолели "Сабах" – 2:1 и обыграли "Бетис" – 2:1.

Лондонцы подходят к матчу с поразительной серией: "Арсенал" не проигрывает в основном этапе Лиги чемпионов уже 16 поединков подряд. Кроме того, команда выиграла 12 последних домашних матчей на этой стадии турнира. "Боруссии" придется искать способ остановить соперника на его поле, где англичане традиционно очень опасны.

Еще одна большая афиша вечера – "Манчестер Сити" против "Наполи". У англичан есть девять очков после четырех туров. Они победили "Порту" - 2:0, уступили ПСЖ - 2:4, разгромили АЭК - 5:1 и одолели "РБ Лейпциг" - 3:2.

"Наполи" переживает более сложный старт. Итальянцы набрали лишь три очка: уступили "Арсеналу" – 0:1, "Вильярреалу" – 1:3, победили "Буде-Глимт" – 4:3, но затем потерпели разгромное поражение от "Порту" – 1:4.

Отдельной интригой станет возвращение Кевина Де Брюйне на "Этихад". Бельгиец провел за "Манчестер Сити" 442 матча, забил 108 голов и выиграл с клубом Лигу чемпионов и шесть титулов АПЛ. Теперь он выступает за "Наполи" и встретится с бывшей командой. Кстати, на пресс-конференции бельгиец четко сказал: "Это мой клуб!".

DE BRUYNE: "MAN CITY VERDICT? THIS IS MY CLUB!" Man City в Napoli Champions League https://t.co/ptR87k3WVK — BeanymanSports (@BeanymanSports) November 23, 2026

История также на стороне хозяев. "Манчестер Сити" проиграл всего один из семи домашних матчей Лиги чемпионов против итальянских клубов. А Эрлинг Голланд забивал "Наполи" во всех трех предыдущих встречах в турнире.

Не менее интересной обещает быть встреча "Реала" по ПСВ. Мадридцы выиграли все четыре предыдущих матча основного этапа и имеют 12 очков. Команда победила "Интер" – 2:1, "Рому" – 4:3, "РБ Лейпциг" – 4:1 и АЕК – 3:2.

Нидерландцы набрали четыре очка. После ничьей с "Шахтером" – 1:1 они уступили "Лейпцигу" – 0:1, победили "Порту" – 1:0, но проиграли "Брюгге" – 1:2. Теперь их ждет выезд в один к одному из главных фаворитов турнира.

Команды встречались восемь раз: три победы на счету "Реала", одна – с ПСВ, еще четыре матча завершились вничью. В последний раз они пересекались в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов сезона-1988/89.

Также стоит отметить матч "Галатасарай" – "Астон Вилла". Турецкий клуб набрал шесть очков и попытается использовать поддержку домашних трибун. У англичан есть девять баллов и они демонстрируют результативный футбол: в четырех турах забили 12 голов. В частности, "Астон Вилла" разгромила "Фенербахче" со счётом 6:0.

25 ноября: "Шахтер" – "Фенербахче" и английско-бельгийская дуэль

В среду, 25 ноября, пройдут еще девять матчей пятого тура.

19:45 "Собах" – "Барселона"

19:45 "Славия" – "Вильярреал"

22:00 "Атлетико" – "Викинг"

22:00 "Брюгге" – "Ливерпуль"

22:00 "Интер" – "Штутгарт"

22:00 "Шахтер" – "Фенербахче"

22:00 "Лилль" – "Бавария"

22:00 ПСЖ – "Рома"

22:00 "Спортинг" – "Манчестер Юнайтед"

Главным событием второго игрового дня для украинских болельщиков станет матч "Шахтера" против "Фенербахче". Донецкий клуб будет принимать турецкого соперника на лондонском "Стэмфорд Бридж", где проводит домашние еврокубковые поединки.

После четырех туров команда Арды Турана имеет четыре очка и занимает 21 место в общей таблице. "Горняки" начали основной этап с ничьей с ПСВ - 1:1, затем победили АЭК - 3:1, но уступили "Интеру" - 0:1 и "Спортингу" - 0:1.

"Фенербахче" имеет пять очков и размещается на 19-й позиции. Стамбульцы сыграли вничью с "Ромой" – 1:1, разгромно уступили "Астон Вилли" – 0:6, поделили очки со "Славией" – 2:2, но в предыдущем туре одержали громкую победу над "Ливерпулем" – 3:2.

Таким образом, "Шахтера" ждет соперник, который уже доказал, что способен создавать проблемы грандам. Для дончан это возможность прервать серию неудачных результатов и улучшить турнирное положение. В то же время победа позволит приблизиться к зоне плей-офф: в нее входят команды, занимающие места с 9-го по 24-е.

В матче оценивают шансы команд практически как равные: на победу "Шахтера" принимают коэффициент 2.63, ничью оценивают в 3.51, а победа "Фенербахче" равняется коэффициенту 2.34.

Команды уже имеют опыт противостояния в еврокубках. В то же время нынешняя встреча будет иметь особый вес из-за турнирного положения обоих клубов и борьбы за место в следующем раунде.

Арда Туран будет иметь принципиальное противостояние с "Фенербахче" (фото: ФК "Шахтер")

Еще одна центральная афиша среды – "Брюгге" против "Ливерпуля". Англичане имеют девять очков и занимают место среди первой восьмерки. Они победили "Атлетико" – 2:1, разгромили ЛАСК – 6:3 и одолели "Вильярреал" – 4:3, но в предыдущем туре уступили "Фенербахче" – 2:3.

Брюгге также набрал девять очков. Бельгийцы уступили "Астон Вилле" – 2:3, победили "Интер" – 4:3, разгромили "Ланс" – 3:0 и одолели ПСВ – 2:1.

Матч обещает быть результативным. Последние 19 поединков "Брюгге" в основном этапе Лиги чемпионов завершались по меньшей мере тремя голами. А "Ливерпуль" забил 14 мячей в первых четырех турах, но и пропустил десять – это самый плохой показатель команды на этом этапе турнира за всю историю ее выступлений.

Также интригует встреча ПСЖ с "Ромой". Парижане идут среди лидеров основного этапа и имеют 12 очков после четырех побед. Французы забили 20 голов – больше всего среди всех участников турнира. "Рома" набрала четыре очка: победила "Слован" – 4:0, но уступила "Реалу" - 3:4 и "Манчестер Юнайтед" - 2:3, а также сыграла вничью с "Фенербахче" – 1:1.

Отдельно следует выделить матч "Лилль" – "Бавария". У мюнхенцев восемь очков и пока они не проигрывали: разгромили "Буде-Глимт" - 5:0, сыграли вничью с "Викингом" - 3:3 и "Арсеналом" - 2:2, а в четвертом туре победили "Атлетико" - 2:0. "Лилль" набрал только одно очко и находится в нижней части таблицы. Французам нужен положительный результат, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы.

Не менее интересна будет встреча "Спортинга" с "Манчестер Юнайтед". Португальцы имеют девять очков и находятся в группе преследователей лидеров. Англичане набрали шесть баллов, но после поражений от "Атлетико" и "Комо" смогли обыграть "Рому" – 3:2. Для "Юнайтеда" выезд в Лиссабон станет важной проверкой амбиций.

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