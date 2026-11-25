Юношеская лига УЕФА. Основной раунд. 5-й тур

"Шахтер" U-19 – "Фенербахче" U-19 – 6:0

Голы: Твердохлеб, 16, Роберто, 26, 40, 53 (с пенальти), 88, Чорненький, 27

Как развивались события на поле

Донецкая команда захватила инициативу с первых минут и открыла счет уже в начале встречи. На 16-й минуте Денис Петрук выполнил точную подачу в штрафную площадку, где Макар Твердохлеб избежал положения вне игры и хладнокровно переиграл голкипера стамбульцев.

Настоящий блицкриг украинцы устроили в середине первого тайма, забив дважды за две минуты. Сначала на 26-й минуте Раян Роберто воспользовался ошибкой обороны "Фенербахче" и с передачи Твердохлеба точно пробил в нижний левый угол. А уже в следующей атаке Владислав Тютюнов прострелил с левого фланга на Александра Чорненького, который беспрепятственно отправил мяч в пустые ворота.

До перерыва "горняки" успели довести счет до разгромного. На 40-й минуте очередная фланговая комбинация с участием Петрука и Тютюнова завершилась вторым голом Роберто, который замкнул передачу на пустые ворота.

Во втором тайме бенефис бразильского легионера "Шахтера" продолжился. На 53-й минуте Роберто совершил эффектный сольный проход, заработал пенальти и сам уверенно его реализовал. Точку в матче тот же Раян поставил на 88-й минуте, оформив покер и зафиксировав окончательный счет 6:0.

Турнирное положение и следующие матчи

Этот успех стал для "Шахтера" U-19 первым в нынешнем сезоне Юношеской лиги УЕФА-2026/27. До поединка против турок игроки донецкого клуба потерпели четыре поражения подряд.

Благодаря набранным трем очкам "горняки" поднялись на 30-ю строчку в общей турнирной таблице основного раунда и сохранили шансы на выход в плей-офф турнира.

Свой заключительный поединок на этой стадии юношеский состав "Шахтера" проведет во вторник, 9 декабря, против словацкого "Слована" (начало в 14:00 по киевскому времени).