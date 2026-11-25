Кадровые решения тренера "горняков"

Главная интрига перед объявлением заявки заключалась в том, кто выйдет с первых минут вместо травмированных вингера Глейкера Мендозы и нападающего Кауана Элиаса. В итоге тренерский штаб донецкой команды доверил место на поле Невертону и форварду Лассине Траоре.

Полностью стартовый состав "Шахтера" на игру против турецкого клуба выглядит следующим образом:

Вратарь: Дмитрий Ризнык

Защитники: Винисиус Тобиас, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Педро Энрике

Полузащитники: Олег Очеретько, Алиссон, Егор Назарина, Марлон Гомес, Невертон

Нападающий: Лассина Траоре

Время начала матча и турнирное положение

Номинально домашний поединок пятого тура основного этапа Лиги чемпионов 2026/27 против "Фенербахче" украинская команда проведет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Игра состоится в среду, 25 ноября, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

К очному противостоянию соперники подошли соседями по турнирной таблице: после четырех сыгранных туров "Шахтер" имеет в своем активе четыре очка, тогда как турецкий гранд набрал пять пунктов.