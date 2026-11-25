"Шахтер" – "Фенербахче" в Лиге чемпионов: кем Туран заменил травмированных лидеров в старте
Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран обнародовал стартовую одиннадцатку на поединок пятого тура основного раунда Лиги чемпионов против стамбульского "Фенербахче". В преддверии встречи в Лондоне турецкий специалист был вынужден искать альтернативу двум травмированным исполнителям группы атаки.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу "горняков".
Кадровые решения тренера "горняков"
Главная интрига перед объявлением заявки заключалась в том, кто выйдет с первых минут вместо травмированных вингера Глейкера Мендозы и нападающего Кауана Элиаса. В итоге тренерский штаб донецкой команды доверил место на поле Невертону и форварду Лассине Траоре.
Полностью стартовый состав "Шахтера" на игру против турецкого клуба выглядит следующим образом:
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Вратарь: Дмитрий Ризнык
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Защитники: Винисиус Тобиас, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Педро Энрике
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Полузащитники: Олег Очеретько, Алиссон, Егор Назарина, Марлон Гомес, Невертон
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Нападающий: Лассина Траоре
Время начала матча и турнирное положение
Номинально домашний поединок пятого тура основного этапа Лиги чемпионов 2026/27 против "Фенербахче" украинская команда проведет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Игра состоится в среду, 25 ноября, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
К очному противостоянию соперники подошли соседями по турнирной таблице: после четырех сыгранных туров "Шахтер" имеет в своем активе четыре очка, тогда как турецкий гранд набрал пять пунктов.
Ранее "Шахтер" разгромил "Фенербахче" в Юношеской лиге УЕФА благодаря покеру бразильца.