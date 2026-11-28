Как прошел матч "Манчестер Юнайтед" – "Брентфорд"

Гости открыли счет на 19-й минуте. Каллум Уилсон получил передачу от Данго Уаттара и мощным ударом обыграл Сенне Ламменса.

На 32-й минуте нападающий "Брентфорда" оформил дубль. На этот раз Уилсон завершил скорую комбинацию команды после передачи Уаттара и удвоил преимущество лондонцев.

После перерыва хозяева пытались возвратиться в игру, однако реализовать свои моменты не смогли. В конце встречи "Брентфорд" довел счет до разгромного.

На 82-й минуте Кристофер Аер отличился после розыгрыша углового. А уже в компенсированное время Кевин Шаде воспользовался передачей Майкла Кайоде и установил окончательный результат – 4:0.

Для Брентфорда это первая победа на Олд Траффорд с февраля 1937 года.

Почему не играл Егор Ярмолюк

Украинский полузащитник не попал в заявку "Брентфорда" на выездной матч против "Манчестер Юнайтед" из-за повреждений.

Главный тренер лондонцев Кит Эндрюс рассчитывал на Ярмолюка, но тот не успел восстановиться в поединке. Его место в стартовом составе занял Мамаду Сангаре.

"Иго получил повреждение. Мы надеялись, что он успеет восстановиться, но немного не сложилось. Нам его будет не хватать, однако на замену есть хороший игрок - Мамаду", - пояснил наставник в комментарии клубной пресс-службе .