Разгром на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" получил четыре гола от "Брентфорда"
"Манчестер Юнайтед" потерпел разгромное домашнее поражение от "Брентфорда" в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Поединок на "Олд Траффорд" завершился со счётом 0:4. Победу лондонцам принесли дубль Каллума Уилсона и голы Кристоффера Айера и Кевина Шаде.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Как прошел матч "Манчестер Юнайтед" – "Брентфорд"
Гости открыли счет на 19-й минуте. Каллум Уилсон получил передачу от Данго Уаттара и мощным ударом обыграл Сенне Ламменса.
На 32-й минуте нападающий "Брентфорда" оформил дубль. На этот раз Уилсон завершил скорую комбинацию команды после передачи Уаттара и удвоил преимущество лондонцев.
После перерыва хозяева пытались возвратиться в игру, однако реализовать свои моменты не смогли. В конце встречи "Брентфорд" довел счет до разгромного.
На 82-й минуте Кристофер Аер отличился после розыгрыша углового. А уже в компенсированное время Кевин Шаде воспользовался передачей Майкла Кайоде и установил окончательный результат – 4:0.
Для Брентфорда это первая победа на Олд Траффорд с февраля 1937 года.
Почему не играл Егор Ярмолюк
Украинский полузащитник не попал в заявку "Брентфорда" на выездной матч против "Манчестер Юнайтед" из-за повреждений.
Главный тренер лондонцев Кит Эндрюс рассчитывал на Ярмолюка, но тот не успел восстановиться в поединке. Его место в стартовом составе занял Мамаду Сангаре.
"Иго получил повреждение. Мы надеялись, что он успеет восстановиться, но немного не сложилось. Нам его будет не хватать, однако на замену есть хороший игрок - Мамаду", - пояснил наставник в комментарии клубной пресс-службе .
В прошлом туре "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение в матче с "Ливерпулем": дебют Маурисио Почеттино получился испорченным.