Разбил авто за 360 тыс долларов: экс-звезда сборной Англии предстанет перед судом после ДТП

Детали автотрещины и обвинения полиции

Инцидент произошел утром 28 мая 2026 года неподалеку от развязки Минли в графстве Хэмпшир. Стерлинг не справился с управлением и врезался в отбойник на своем автомобиле Lamborghini стоимостью 369 тысяч долларов.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, а другие транспортные средства не были привлечены. Полиция полицейского округа Хэмпшир и острова Уайт официально подтвердила выдвижение обвинений.

Кадры с места ДТП опубликовало издание The Sun

"31-летнему Рахиму Стерлингу из Беркшира предъявлены обвинения по таким правонарушениям: опасное вождение, владение закисью азота для противоправного употребления и непредоставление образцов. Господин Стерлинг должен явиться в магистратский суд Бейзингстока 15 сентября", - заявил представитель полиции.

Первоначально полиция подозревала игрока в управлении в состоянии наркотического опьянения, однако это обвинение не вошло в окончательный список. Источник, близкий к Стерлингу, отметил, что доказательств наличия наркотиков в его организме нет. Также собеседник добавил, что футболист пережил "чрезвычайно тяжелые два года" и чувствовал себя "забытым".

Текущий статус и карьера игрока

31-летний вингер остается без клуба после того, как в мае завершился его краткосрочный контракт с нидерландским "Фейеноордом".

Стерлинг становился четырехкратным чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити". В 2022 году он перешел в "Челси" за 47,5 млн фунтов, впоследствии играл на правах аренды за "Арсенал", а в 2025 году был отстранен от первой команды лондонцев.

За сборную Англии в период с 2012 по 2022 год провел 82 матча за национальную сборную, сыграв на трех чемпионатах мира и двух Евро.