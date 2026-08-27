Россия атаковала центр Киева: в каком состоянии стадион "Динамо"
В четверг, 27 августа, Россия в очередной раз атаковала Киев. В этот раз взрывы раздавались вблизи стадиона "Динамо" имени Лобановского.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий президента "Динамо" Игоря Суркиса изданию "Чемпион".
В каком состоянии стадион "Динамо"
В медиа начала распространяться информация, что стадион пострадал в результате обстрелов. Доказательством тому было официальное заявление от КМВА, в котором говорилось о повреждении спортивного комплекса в Печерском районе.
Также в телеграмм-каналах публиковали видео, на котором был виден столб дыма в районе стадиона. Однако президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг эту информацию.
"Нет, стадион Динамо не пострадал, прилетело рядом", – отметил он.
Что известно об атаке РФ по Киеву
Столица Украины находится под атаками РФ с ночи - воздушная тревога в Киеве раздается с перерывами с 1 часов ночи.
Пока известно о последствиях атаки в Шевченковском, Подольском, Голосеевском и Печерском районах города. В Голосеевском районе стало известно о первом раненом в результате утренней дроновой атаки.
Все детали о последствиях ночной комбинированной атаки РФ по Украине – в материале РБК-Украина.