Россия атаковала центр Киева: в каком состоянии стадион "Динамо"

В каком состоянии стадион "Динамо"

В медиа начала распространяться информация, что стадион пострадал в результате обстрелов. Доказательством тому было официальное заявление от КМВА, в котором говорилось о повреждении спортивного комплекса в Печерском районе.

Также в телеграмм-каналах публиковали видео, на котором был виден столб дыма в районе стадиона. Однако президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг эту информацию.

"Нет, стадион Динамо не пострадал, прилетело рядом", – отметил он.

Что известно об атаке РФ по Киеву

Столица Украины находится под атаками РФ с ночи - воздушная тревога в Киеве раздается с перерывами с 1 часов ночи.

Пока известно о последствиях атаки в Шевченковском, Подольском, Голосеевском и Печерском районах города. В Голосеевском районе стало известно о первом раненом в результате утренней дроновой атаки.