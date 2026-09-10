"Рома" не удержала победу над "Фенербахче" в Стамбуле
В первом туре Лиги чемпионов в Стамбуле состоялся матч между "Фенербахче" и "Ромой". Команда Джанпьеро Гасперини вела в счете по итогам первого тайма, однако турецкий клуб смог уйти от поражения во второй половине матча.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
"Фенербахче" – "Рома": ход матча
Римляне открыли счет в конце первого тайма: по передаче Дониелла Малена отличился Брайан Кристанте. Хозяева ответили после перерыва чисто английской комбинацией: Мейсон Гринвуд вывел на ударную позицию Арчи Брауна, который не оставил шансов Миле Свилару – 1:1. Сменить этот счет до конца матча команды так и не смогли.
Интересно, что на 68-й минуте "Рома" претендовала на пенальти: Карем Артюкоглу сфолил против Паулу Дибалы. Рефери назначил 11-метровый, но отменил решение после пересмотра эпизода на системе VAR.
Лига чемпионов. Основной этап
Фенербахче – Рома – 1:1
Голы: Браун, 48 – Кристанте, 39.
Следующие матчи Лиги чемпионов
В следующем туре "Рома" на своем поле примет мадридский "Реал". Этот матч состоится 14 октября. В этот же день "Фенербахче" отправляется в гости в "Астон Виллу".
Ближайшим матчем для "Фенербахче" будет выездная игра чемпионата против "Газиантепа". Эта встреча запланирована на 14 сентября, начало в 20.00.
"Рома" следующий матч также будет играть в рамках домашнего чемпионата. В этот же день, 14 сентября, команда Джанпьеро Гасперини в гостях встретится с "Торино". Матч начнется в 19.30.
Параллельно с матчем "Фенербахче" – "Рома" играл и донецкий "Шахтер": украинский клуб не проиграл ПСВ Эйндховену на выезде.