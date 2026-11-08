Rolling Stones, седые волосы и будущее в "Динамо": о чем рассказал Кендзерок после классического

Шутка об изъятии и изменениях в игре

На послематчевой прессконференции Кендзерок прежде всего обратил внимание на то, что на этот раз его команда завершила встречу без удалений.

"Начну с того, что я очень рад, что на этот раз мы завершили матч в полном составе. Это, конечно, шутка, ведь два предыдущих поединка мы доигрывали вдесятером", – отметил тренер.

После этого он объяснил, над чем команда работала перед украинским классическим.

"Нашей целью сегодня было улучшить качество игры с мячом. Мы хотели действовать смелее, чаще играть между линиями и больше контролировать мяч, владеть им, ведь в предыдущем матче с "Шахтером" мы слишком часто его теряли", – рассказал Кендзерек.

Rolling Stones и отсутствие удовольствия

Когда наставника спросили, можно ли считать ничью своеобразным реваншем за предыдущую встречу с Шахтером, он ответил неожиданной музыкальной аналогией.

"Если говорить о результате, то сейчас у меня в голове звучит песня группы The Rolling Stones – I Can't Get No Satisfaction. То есть я не получил полного удовольствия. Конечно, это шутка", – заявил специалист.

В то же время тренер подчеркнул, что оба противостояния были разными по своему характеру.

"Это были два разных матча. Возможно, так и должно было быть: в предыдущей игре нам пришлось много терпеть, чтобы сыграть именно так с "Кривбассом" и сегодня с "Шахтером". К каждому поединку мы готовили отдельный план, и, возможно, это было к лучшему", - пояснил он.

Положительные эмоции и седые волосы

Несмотря на утрату возможности получить три очка, Кендзерек остался доволен действиями своих подопечных.

"Сейчас у меня только положительные эмоции. Мы играли против очень хорошей команды, которая выступает в Лиге чемпионов, и против сильного тренера. Если вы разберете эту игру, то увидите, что во многих моментах мы выглядели на уровне с "Шахтером" или были даже лучше", - подчеркнул наставник.

Особо он отметил ценность такого противостояния для развития команды.

"Это был отличный опыт как для меня, так и для моей команды. Я получил много положительных впечатлений, но вместе с ними увеличились и седые волосы на моей голове. Но это футбол, и я с нетерпением жду нашей следующей встречи в Киеве", - добавил Кендзерек.

Кендзерек – о будущем у "Динамо"

Во время пресс-конференции тренера также спросили, на какой срок он рассчитывает остаться во главе киевского клуба, учитывая, что уже пригласил трех помощников в свой штаб.

Кендзерек не стал называть конкретных терминов, подчеркнув, что решение о его будущем зависит не только от него.

"Этот вопрос не ко мне. Я сосредоточен на ежедневной работе. Не могу сказать, сколько времени буду работать здесь, но надеюсь, что этот период будет длительным", – заявил специалист.

В то же время польский тренер подчеркнул, что чувствует себя комфортно в клубе и уже привык к жизни в украинской столице.

"Мне очень комфортно в клубе. Все – и в команде, и в офисе – помогают мне. Я чувствую себя здесь действительно хорошо. К тому же уже 15 месяцев живу в Киеве, и мне здесь нравится", – добавил Кендзерек.