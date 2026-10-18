Ярмолюк взял на себя вину за поражение от "Ливерпуля"

Что сказал Ярмолюк

После поединка украинец опубликовал обращение в Instagram Stories, в котором объяснил свое отношение к инциденту. Футболист признал, что не справился с эмоциями и взял на себя ответственность за поражение.

"Я искренне хочу извиниться перед своими партнерами по команде, тренером и нашими болельщиками. Я чувствую огромную ответственность за сегодняшнее поражение и понимаю, что должен отвечать за свои поступки", - написал Ярмолюк.

Также украинец подчеркнул, что всегда выкладывается на поле ради команды, а ситуация с удалением станет для него важным уроком.

"Мне действительно жаль, что я позволил эмоциям одержать верх и в результате получил красную карточку. Я всегда выкладываюсь на 100% на поле ради своей команды. Обещаю извлечь урок из этой ситуации, проанализировать свою реакцию и сделать правильные выводы", - добавил футболист.

Как украинец получил красную карточку

Инцидент произошел в конце первого тайма домашнего матча "Брентфорда" против "Ливерпуля" 17 октября.

На восьмой компенсированной минуте Ярмолюк ударил головой защитника гостей Жереми Жаке во время борьбы в штрафной. После просмотра видеоповтора арбитр показал украинцу прямую красную карточку.

На тот момент хозяева вели в счете благодаря голу Кина Льюиса-Поттера на 44-й минуте.