От футбольных стадионов до собственной фермы

О завершении карьеры Кардосо официально объявил в апреле 2026 года. Последним клубом в его профессиональном пути стал парагвайский "Либертад", за который он выступал в течение восьми сезонов.

После 23 лет в профессиональном футболе бывший форвард решил вернуться в сельскую жизнь. Сейчас он сосредоточен на собственном хозяйстве, где занимается разведением коров, мулов и быков.

В социальных сетях Кардосо делится фотографиями со своей фермы и рассказывает о предпринимательской деятельности. Среди его проектов - хозяйство Estancia y Cabaña Tacuara07 и мясной магазин Carnicería boutique Tacuara07. Одно из сообщений экснападник подписал лаконично: "Работаю".

421 гол и 21 трофей за карьеру

За время выступлений на профессиональном уровне Кардосо забил 421 мяч и завоевал 21 командный трофей. Он играл за парагвайские "3 де Фебреро", "Насьональ" и "Либертад", аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз", португальскую "Бенфику", турецкий "Трабзонспор" и греческий "Олимпиакос".

Самый яркий период карьеры форварда пришелся на выступления за "Бенфику", цвета которой он защищал с 2007-го по 2014-й год. В составе лиссабонцев Кардосо провел 293 матча, забил 172 гола и отдал 38 результативных передач.

Вместе с португальским клубом нападающий дважды становился чемпионом страны и выиграл Кубок Португалии в 2014 году. Также он дважды доходил до финала Лиги Европы. В Лиге чемпионов Кардосо сыграл 28 матчей, а в 2012-м помог команде добраться до четвертьфинала, где "Бенфика" уступила будущему победителю турнира - Челси.

Четвертьфинал чемпионата мира и незабитый пенальти

На международном уровне Кардосо провел за сборную Парагвая 57 матчей и забил 12 голов. Самым большим достижением в составе национальной команды стал выход в четвертьфинал чемпионата мира-2010 в Южной Африке.

Впрочем, тот турнир запомнился для форварда и досадным эпизодом. В четвертьфинальном матче против Испании Кардосо не реализовал пенальти. Испанцы наконец победили со счетом 1:0, а впоследствии стали чемпионами мира.

Также нападающий выступал за Парагвай на Кубке Америки 2007-го и 2019-го годов – в обоих случаях команда досталась четвертьфиналу. Карьеру в сборной он завершил в 2023 году.

Возвращение к корням

Кардосо родился в населенном пункте Кампо-9, который ныне называется Хуан Эулохио Эстирибаррия. Это аграрный регион примерно в 213 километрах от Асунсьона, где будущий футболист вырос в скромной семье.

Даже во время выступлений в Европе нападающий скучал по родине и привычному сельскому быту. В частности, он неоднократно упоминал о любимом домашнем курином бульоне из местной курятины.