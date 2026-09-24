Проблемы на острие: Мальдера рассказал, готов ли Пономаренко к игре против Венгрии

О состоянии нападающих перед игрой

Андреа Мальдера объяснил, почему во время тренировки в преддверии матча Лиги наций отсутствовал Матвей Пономаренко. По словам специалиста, речь не идет о какой-то серьезной проблеме - нападающий "Динамо" немного заболел, но должен быть готов к игре завтра.

"Есть некоторые сомнения относительно Яремчука, который испытывает небольшую боль в колене. В ближайшие часы мы решим", - добавил Мальдера.

Старт сборной Украины в Лиге наций

Матч Венгрия – Украина состоится в пятницу, 25 сентября, в Будапеште. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по Киеву. Этот матч станет первым официальным матчем Андреа Мальдеры во главе "сине-желтых".

Также 28 сентября Украина сыграет в гостях против Грузии.

А в начале октября, 2 и 5 октября украинская команда сыграет домашние матчи. Они пройдут в словацкой Трави, а соперниками "сине-желтых" будут Северная Ирландия и Венгрия. Оба матча состоятся на стадионе имени Антона Малатинского.