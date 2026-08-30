Возвращение в Лондон: "Челси" подписал чемпионат мира

Финансовые детали и первые слова в клубе

По данным СМИ, переход аргентинского вратаря обошелся лондонцам в 8,7 млн. евро, а срок сделки составляет три года. Сам Мартинес признался, что трансфер в лагерь "синих" был для него очевидным шагом.

"Я рад быть в этом футбольном клубе. Переход в "Челси" для меня и моей семьи был легким решением, и я просто в восторге - не могу дождаться дебюта. Я хочу добиться успеха здесь. Я человек, который хочет побеждать во всем, что делаю, и я хочу принести это сюда, в этот дел, в этот футбольный клуб, потому что это клуб, который выигрывает трофеи", - поделился эмоциями аргентинец.

Голкипер также заверил болельщиков, что будет отдаваться по полной в каждом матче и на каждой тренировке, чтобы партнеры и фанаты гордились им.

Возвращение в Лондон и выступления за "Виллу"

Для Эмилиано Мартинес это уже не первый опыт выступлений в столице Англии. С 2012 по 2020 год права на аргентинца принадлежали лондонскому "Арсеналу", хотя за первую команду "канониров" он успел провести лишь 15 официальных матчей, прежде чем полноценно раскрыться в составе "Астон Виллы".

В составе бирмингемского клуба Мартинес провел 256 матчей во всех турнирах. В 80 играх он смог сохранить ворота "сухими". В составе "вилланов" вратарь стал победителем Лиги Европы в прошлом сезоне.