"Вернемся к этому после матча": Судаков рассказал о дерзком обещании Азарова перед матчем с Грузией

Что Азаров пообещал Судакову

По словам Судакова, они с Азаровым общались примерно за час до пресс-конференции. Украинец положительно отозвался о бывшем одноклубнике, назвав его забавным парнем.

Во время разговора грузинский защитник достаточно уверенно высказался по поводу результата предстоящего матча.

"Если честно, мы разговаривали буквально час назад. Он очень забавный парень, мне он нравится. Иракли сказал, что завтра в***е нас. Я предложил вернуться к этому разговору уже после матча", - рассказал Судаков.

Судаков пообещал обсудить все после финального свистка

В то же время, полузащитник сборной Украины пожелал грузинской команде успеха, но подчеркнул, что сами украинцы сосредоточены прежде всего на собственной игре.

"Желаю им удачи, однако, как я уже отмечал, мы будем максимально сосредоточены на собственной игре. Все обсудим после финального свистка", - добавил футболист.

Напомним, сборные Украины и Грузии встретятся 17 ноября в рамках Лиги наций.