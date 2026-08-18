Двойной удар из Парижа: "Ливерпуль" закрывает трансферы двух ключевых вингеров ПСЖ

Соглашение с Мбае почти закрыто

По информации инсайдеров, молодой вингер сборной Сенегала Ибраим Мбае уже согласовал с мерсисайдцами финансовые детали пятилетнего соглашения. Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола рассматривает 18-летнего футболиста как один из приоритетов для усиления атаки после недавнего прихода Виктора Муньоса из "Осасуны".

В прошлом сезоне Мбае провел 29 матчей в составе команды Луиса Энрике и отличился тремя забитыми мячами. Впрочем, игрок стремится сменить клубную прописку ради большей игровой практики, поскольку в парижской команде остается за спинами Усмана Дембеле и Хвичи Кварацхелии.

Новое предложение по Барколя

Кроме соглашения с Мбае, английский клуб увеличил предложение относительно 23-летнего французского вингера Брэдли Барколя до 135 миллионов евро.

Благодаря финансовому вовлечению основателя Amazon Джеффа Безоса в структуру капитала "Ливерпуля", мерсисайдцы смогли активизировать переговоры и ожидают окончательного ответа от президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфи.

Острая реакция Луиса Энрике

Главный тренер парижан Луис Энрике отказался комментировать слухи о возможном уходе футболистов.

Оба вингера оказались вне заявки на матч за Суперкубок Франции против "Ланса". На вопрос прессы о будущем игроков испанский специалист лаконично заявил, что даст оценку трансферному окну только после его закрытия, после чего досрочно покинул пресс-конференцию.