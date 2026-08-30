Усиление атаки: "Манчестер Сити" нацелился на лидера "Ливерпуля"

Переговоры на фоне прихода Барколя

"Манчестер Сити" установил официальный контакт с руководством мерсисайдцев в субботу вечером. К нидерландскому вингеру также проявлял конкретный интерес лондонский "Тоттенхэм", однако сам Гакпо предпочитает переход именно в лагерь эксчемпионов Англии.

Возможный уход Коди стал более реальным после того, как "Ливерпуль" согласовал трансфер Брэдли Барколя из ПСЖ. Осознавая растущую конкуренцию со стороны Барколя, Виктора Муньоса и юного Рио Нгумохи, Гакпо понимает, что может потерять статус игрока стартового состава.

Условия "Ливерпуля" и кадровые риски

С финансовой точки зрения продажи Гакпо за около 85 млн фунтов выглядели бы замечательным соглашением для "красных", ведь в январе 2023 года его выкупили у ПСВ всего за 35 млн фунтов. За это время игрок забил 33 гола в 91 матче АПЛ и отлично начал новый сезон, отличившись голом и ассистом в первых двух турах.

Впрочем, перед тем как дать "зеленый свет" на трансфер, "Ливерпуль" стремится подписать еще одного атакующего игрока. Среди приоритетных целей - Янкуба Минте из "Брайтона" и Исмаила Сарр из "Кристалл Пелас".

Кроме того, трансфер Гакпо является большим риском из-за кадровых проблем в атаке: Уго Экитике выбыл до 2027 года из-за разрыва ахиллового сухожилия, а Александер Исак продолжает бороться с последствиями травм.