Усиление атаки: "Манчестер Сити" нацелился на лидера "Ливерпуля"
"Манчестер Сити" начал переговоры с "Ливерпулем" по трансферу 27-летнего нападающего Коди Гакпо. Потенциальный переход за 3 дня до закрытия трансферного окна обещает стать одним из самых громких событий лета.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание BBC Sport.
Переговоры на фоне прихода Барколя
"Манчестер Сити" установил официальный контакт с руководством мерсисайдцев в субботу вечером. К нидерландскому вингеру также проявлял конкретный интерес лондонский "Тоттенхэм", однако сам Гакпо предпочитает переход именно в лагерь эксчемпионов Англии.
Возможный уход Коди стал более реальным после того, как "Ливерпуль" согласовал трансфер Брэдли Барколя из ПСЖ. Осознавая растущую конкуренцию со стороны Барколя, Виктора Муньоса и юного Рио Нгумохи, Гакпо понимает, что может потерять статус игрока стартового состава.
Условия "Ливерпуля" и кадровые риски
С финансовой точки зрения продажи Гакпо за около 85 млн фунтов выглядели бы замечательным соглашением для "красных", ведь в январе 2023 года его выкупили у ПСВ всего за 35 млн фунтов. За это время игрок забил 33 гола в 91 матче АПЛ и отлично начал новый сезон, отличившись голом и ассистом в первых двух турах.
Впрочем, перед тем как дать "зеленый свет" на трансфер, "Ливерпуль" стремится подписать еще одного атакующего игрока. Среди приоритетных целей - Янкуба Минте из "Брайтона" и Исмаила Сарр из "Кристалл Пелас".
Кроме того, трансфер Гакпо является большим риском из-за кадровых проблем в атаке: Уго Экитике выбыл до 2027 года из-за разрыва ахиллового сухожилия, а Александер Исак продолжает бороться с последствиями травм.
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