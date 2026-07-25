Первый среди украинцев: Лунин вывел "Реал" на матч с капитанской повязкой

Капитанский статус Лунина и успешный дебют

Жозе Моуринью доверил 27-летнему украинскому голкиперу роль капитана команды в своем первом матче по возвращении на тренерский мостик "Реала". Поединок прошел при игровом преимуществе мадридцев, однако единственный гол во встрече был забит лишь в конце игры.

В прошлом сезоне-2025/26 Лунин провел в составе "королевского клуба" 12 официальных матчей. Действующее соглашение украинца с мадридцами рассчитано до июня 2030 года.

Украинец впервые примерил на себя капитанскую повязку Королевского клуба (Фото: realmadrid, Instagram)

Результат матча и планы мадридцев

"Реал" – "Алькоркон" – 1:0 (0:0)

Гол: Яньес, 81 (с пенальти).

Свой следующий контрольный поединок в рамках предсезонной подготовки команда Жозе Моуринью проведет во вторник, 28 июля, против "Леганеса".

Параллельно клуб продолжает работу на трансферном рынке - по информации СМИ, "сливочные" уже согласовали условия личного контракта с обладателем "Золотого мяча" и действующим чемпионом мира полузащитником "Манчестер Сити" Родри.