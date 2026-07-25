Первый среди украинцев: Лунин вывел "Реал" на матч с капитанской повязкой
Мадридский "Реал" начал серию контрольных матчей в рамках подготовки к сезону-2026/27. На первый поединок этой серии против "Алькоркона" мадридцев в качестве капитана вывел Андрей Лунин.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram мадридского "Реала".
Капитанский статус Лунина и успешный дебют
Жозе Моуринью доверил 27-летнему украинскому голкиперу роль капитана команды в своем первом матче по возвращении на тренерский мостик "Реала". Поединок прошел при игровом преимуществе мадридцев, однако единственный гол во встрече был забит лишь в конце игры.
В прошлом сезоне-2025/26 Лунин провел в составе "королевского клуба" 12 официальных матчей. Действующее соглашение украинца с мадридцами рассчитано до июня 2030 года.
Результат матча и планы мадридцев
"Реал" – "Алькоркон" – 1:0 (0:0)
Гол: Яньес, 81 (с пенальти).
Свой следующий контрольный поединок в рамках предсезонной подготовки команда Жозе Моуринью проведет во вторник, 28 июля, против "Леганеса".
Параллельно клуб продолжает работу на трансферном рынке - по информации СМИ, "сливочные" уже согласовали условия личного контракта с обладателем "Золотого мяча" и действующим чемпионом мира полузащитником "Манчестер Сити" Родри.
Ранее мы сообщали, что "Реал" во второй раз возглавил легендарный португальский специалист Жозе Моуринью.