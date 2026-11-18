Победа над Грузией в Кошице благодаря голу Даниила Сикана на первой минуте позволила сохранить место в дивизионе B. Главный итог осени: сборная Украины была далека от задачи-максимум, а о сохранении прописки никто думать и не собирался. Две победы, ничья и три поражения, семь очков, 3:6 по разнице мячей и третье место. Позади только Грузия, которая за шесть матчей не забила ни одного гола. Впереди Северная Ирландия с 12 очками и Венгрия с 11 очками.

1. Мы – обычный середняк. И это нужно признать

Важнейший вывод – не тактический, а психологический. Нам нужно уменьшить ожидания и обуздать аппетиты. Эта осень показала, что сборная Украины – абсолютно средняя команда на фоне Венгрии, Северной Ирландии и Грузии. Не фаворит группы, который "недобрал", а именно середняк, дважды проигравший Северной Ирландии и дома уступивший Венгрии.

Нам очень хочется верить, что мы ближе к Бельгии или Хорватии, чем к Грузии. Таблица говорит другое. И пока мы этого не признаем, каждый следующий цикл будет выходить одинаково: большими ожиданиями на старте и раздражением на финише. Честная самооценка – не капитуляция, а точка отсчета. Двигаться вверх нужно, важно, но поиск путей все еще продолжается. И пока, скорее, мы далеки от находки нужного.

2. Легионеров много. Прогресса – ноль

Труднее всего объяснить причины. Формально все выглядит неплохо: многие наши игроки выступают в Европе, в том числе в сильных чемпионатах. Но давайте смотреть честнее. У большинства из них нет убедительного сезона. Кто сидит на скамейке, кто играет эпизодически, кто опустился с командой во второй дивизион. Артема Довбика вызвали в сборную после того, как за шесть последних туров Серии А он провел на поле всего 14 минут.

Роман Яремчук в "Олимпиакосе" оказался вне заявки на еврокубки и только травма конкурента вернула его туда, но не к стабильной игровой практике. А именно они – наша недавняя главная движущая сила. Минус травмированные Зинченко, Малиновский, Цыганков и Зубков. И это не поиск оправданий. Он не нужен. Нужны новые лидеры, новые ключевые игроки в поле. А пока их не заметно.

Поскольку пока есть дилемма – раз нет уверенного выступления в клубе, то нет и прогресса. А раз нет прогресса, то нет и того положительного влияния на сборную, на которое мы рассчитываем, когда читаем названия клубов в списке вызванных. Легионерский статус сам по себе не играет. Важна игровая практика, а с ней у большинства наших исполнителей сейчас беда.

3. Мало голов? Посмотрите на УПЛ и результативность наших за рубежом

Больше всего, пожалуй, разочаровала результативность: три гола за шесть матчей. Два из них забил Сикан, еще один – Яремчук. Но откуда взяться голам, если посмотреть, из чего состоит наша футбольная почва? Более чем в половине матчей УПЛ в этом сезоне забивают менее трех голов, в среднем (кажется) – 2,37 за игру. В десятом туре четыре матча из восьми завершились со счетом 0:0. Тотал меньше 2,5 в нашем чемпионате – не исключение, а норма.

Добавьте к этому среднюю результативность наших исполнителей в Европе – и ответ очевиден. Сборная не может забивать больше, чем забивают ее игроки в клубах. Она лишь отражает происходящее в УПЛ и в украинском легионе. Так что упрекать Мальдеру в том, что его команда мало забивает, можно. Но он не корень проблемы. Впрочем, и этот текст – не его адвокатирование.

4. Северная Ирландия показала, что голы – не главное

А теперь самое интересное. Северная Ирландия забила за шесть матчей всего шесть мячей, три из которых – нам в Трнаве. То есть в пяти других играх она забивала не больше одного. И это не помешало ей выиграть группу и выйти в дивизион A. Секрет прост: один пропущенный гол за весь турнир. Команда, которая не забивает многое, но не пропускает – выигрывает. Венгрия, кстати, тоже забила всего шесть. Во всей группе за 12 матчей – 15 голов.

Так что, возможно, с итальянским тренером, у которого катеначчо якобы в крови, нам следует наконец забыть, что мы "европейская Бразилия" или "восточноевропейская Испания"? Потому что это вообще не так! Может быть, нам следует поискать наши настоящие сильные стороны? Сделать ставку на физическую подготовку, оборону и контратаки. Научиться терпеть и ждать. Как бы некрасиво это ни звучало.

Победа над Грузией, кстати, выглядела именно так: ранний гол, соперник с мячом и восемью угловыми до перерыва, а у нас острые контратаки и надежный вратарь. Может, это и есть наше лицо? А тики-таку, доминирование и проатакующий футбол лучше оставить для тех, кто действительно это умеет. По крайней мере, пока.

5. Зачем вызывать и не использовать игроков?

Отдельный вопрос – кадровый менеджмент Мальдеры… Иван Варфоломеев, Владислав Ванат и Александр Андриевский. За ноябрьский сбор – ни минуты. На матч в Белфасте они не вышли, а на игру с Грузией вообще не попали в заявку из 23 футболистов. Тренер имеет право на любой выбор, с этим никто не спорит. Но тогда возникает логичный вопрос: зачем было выдергивать игроков из клубов, а заодно лишать возможности отдохнуть во время паузы, если на них не рассчитывали?

Еще осенью Мальдера говорил, что дверь в сборную открыта для каждого. Но открытая дверь – это еще и ответственность. Игрок, едущий на сбор и не получающий никакого шанса, возвращается в клуб без практики, без мотивации и с ощущением, что его вызвали "для количества". Это не помогает ни ему, ни сборной. Так, зачем?

Что дальше?

Впереди отбор к Евро-2028, и начнется он не с чистого листа, а с опытом, который мы получили этой осенью. Этот опыт подсказывает: мы не гранд и не должны им притворяться. Мы должны быть крепким, неприятным, организованным соперником, с которым никому не хочется играть. Командой, умеющей терпеть, редко ошибающейся и наказывающей за чужие ошибки. Но почему-то мы никогда не можем быть таковыми. Мы те, кто дует щеки, на что-то посягает, а потом говорит: "упс…".