Последний сезон: 40-летний Жиру объявил о близком завершении карьеры
Форвард французского "Лилля" Оливье Жиру объявил, что текущий сезон, по всей вероятности, станет последним в его профессиональной футбольной карьере. Об этом 40-летний нападающий заявил в разговоре с журналистами по случаю своего юбилея.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью форварда изданию L'Équipe.
Финальный аккорд легендарного форварда
Отмечая 40-летие, чемпион мира-2018 откровенно рассказал о своих планах на будущее и признался, что сейчас наслаждается каждым мгновением на поле.
"Мы сможем сделать интервью и в следующем году, с удовольствием. Но как игрок, я думаю, что это, скорее всего, мой последний сезон. Именно поэтому я наслаждаюсь каждым мгновением", - заявил Жиру.
Сейчас "Лилль" после пяти туров делит 4-5 строчки в таблице Лиги 1 с "Ренном" (по 10 очков). А уже 13 октября Жира ждет особый поединок в Лиге чемпионов - против его бывшего клуба, лондонского "Арсенала".
Богатая коллекция трофеев и выдающаяся карьера
Жиру начал профессиональную карьеру в 2006 году в составе "Гренобля". За почти два десятилетия в футболе он собрал впечатляющий список командных достижений:
- Сборная Франции: 137 матчей, 57 голов (завершил выступления за национальную команду в июле 2024 года) и титул чемпиона мира 2018 года;
- Франция: чемпион Лиги 1 в составе "Монпелье" (2012);
- Англия: 5,5 лет в "Арсенале" и 2,5 года в "Челси", где получил 4 Кубка Англии (2014, 2015, 2017, 2018), Лигу Европы (2019) и Лигу чемпионов (2021);
- Италия и США: чемпион Серии А по "Милану" (2022) и обладатель Открытого кубка США 2024 года в составе "Лос-Анджелеса".
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