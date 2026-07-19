Новый тренер сборной Хорватии умоляет звездного игрока не завершать карьеру

57-летний Славен Билич начал второй период во главе сборной Хорватии с попыток сохранить звездного Луку Модрича.

Пока 40-летний футболист еще не определился с будущим. И тренер надеется, что обладатель Золотого мяча и дальше будет носить клетчатую футболку.

Капитан "Милана" – главный приоритет

На своей первой пресс-конференции Билич четко дал понять, что его первоочередной задачей является разговор с легендарным полузащитником.

"Мой первый шаг – наладить работу штаба. Второй – поговорить с игроками, особенно с Лукой Модричем. Мы все знаем, кем он является. Решение исключительно за ним, учитывая все, что он олицетворяет для футбола и сборной. Он гораздо больше, чем просто лучший игрок в истории нашей команды", – заявил Славен Билич.

Тренер также рассекретил, что они с Лукой регулярно поддерживали контакт в течение последнего года, и он сделает все возможное, чтобы убедить ветерана отыграть за Хорватию еще один цикл, хотя и пообещал не оказывать на легенду никакого давления.