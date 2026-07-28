Новая эра и амбиции: ФК "Харьков" показал первую форму после смены названия

Символизм цветов

Презентованная форма стала первой официальной экипировкой команды после июньского ребрендинга, в результате которого "Металлист-1925" сменил название на ФК "Харьков".

Цветовая гамма нового комплекта имеет глубокое символическое содержание для региона и клуба. Ведь багряный цвет отсылает к традициям казачества и олицетворяет непоколебимую стойкость, а золотой цвет является логическим продолжением традиционного желтого. Но этот цвет символизирует амбиции, постоянное развитие и стремление к новым победам.

ФК "Харьков" ярко представил новый комплект формы (источник - kharkiv.fc, Instagram)

Первый шаг в новой истории

В руководстве клуба отмечают, что обновление формы имело важное значение для нового восприятия команды болельщиками.

"После ребрендинга первый комплект должен был сразу работать на узнаваемость клуба. Мы очень рады начать новую страницу в сотрудничестве с adidas", - подчеркнул вице-президент ФК "Харьков" Юрий Коротун.