Мудрик спас "Челси" от позора в Азии: отличился мгновенно после выхода на поле (видео)

Игра-триллер с шестью голами

Спарринг на стадионе "Султан Ибрагим" в малайзийском городе Джохор-Бару превратился в настоящий футбольный триллер. Хозяева вышли вперед усилиями Аймана, однако под занавес первого тайма Лиам Делап сравнял счет с пенальти. А во втором тайме он реализовал еще один одиннадцатиметровый и вывел лондонцев вперед.

Впрочем, малайзийский клуб устроил мощный камбэк. Сначала Аррибас восстановил паритет, а на 87-й минуте Бергсон забил третий мяч в ворота англичан, поставив "пенсионеров" на грань позорного поражения.

Как Мудрик стал джокером

Сразу после пропущенного гола тренерский штаб "Челси" выпустил на поле Михаила Мудрика. Украинцу понадобилось всего две минуты, чтобы отличиться результативным действием.

На 89-й минуте после его острого навеса в штрафную защитник хозяев под давлением срезал мяч в собственные ворота. Окончательный результат матча – ничья 3:3.

Этот поединок стал для Мудрика третьим в составе "Челси" после длительной дисквалификации из-за допингового дела. Завершающий товарищеский матч в рамках подготовки к сезону АПЛ лондонский клуб проведет 15 августа: на своем поле встретится с испанским "Реал Сосьедадом".