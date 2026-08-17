Моуринью заменил Лунина и неожиданно дал шанс другому украинцу в "Реале" (видео)

Как украинец дебютировал за "Реал"

Мадридский "Реал" 16 августа провел заключительный товарищеский матч перед стартом нового сезона. Команда Жозе Моуринью встретилась с немецким "Шальке" и одержала уверенную победу со счетом 3:0.

В поединке тренерский штаб "сливочных" решил задействовать сразу трех вратарей. Первый тайм в воротах провел Тибо Куртуа, а после перерыва его заменил Андрей Лунин. Украинский голкипер отыграл более 40 минут, совершил три сейва и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

А на 87-й минуте Лунин уступил место Волошину. Для молодого украинца это стал дебют за первую команду "Реала". За отведенное время он помог мадридцам довести матч до победы и завершил свой первый выход на поле за взрослую команду с "сухими" воротами.

Голы в составе "Реала" забили Килиан Мбаппе, Дин Хейсен и Карлос Эспи.

Кто такой Илья Волошин

Голкипер родился 15 января 2007 в Новомосковске (сейчас - Самар) на Днепропетровщине. Занимался футболом в юношеском клубе "Интер" и Колледже спорта города Днепра.

В 2022 году переехал в Испанию, где побывал в академиях ряда местных клубов. К мадридскому "Реалу" присоединился зимой 2024 года, перейдя из академии "Райо Махадаонда".

Украинец имеет рост 202 см и является самым высоким футболистом мадридской команды. В прошлом сезоне голкипер выступал за юношеский состав "Реала" (U-19), вместе с которым стал победителем Юношеской лиги УЕФА и завоевал Кубок чемпионов Испании. Мадридский клуб рассчитывает на украинца в долгосрочной перспективе. Ранее "Реал" продлил контракт с Волошиным до лета 2029 года.

Илья – игрок юношеских сборных Украины. Выступал за команды U-16, U-17 и U-20.