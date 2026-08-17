Моуринью заменил Лунина и неожиданно дал шанс другому украинцу в "Реале" (видео)
Украинский вратарь Илья Волошин получил неожиданный шанс в первой команде мадридского "Реала". 19-летний голкипер появился на поле в конце контрольного матча, сменив своего соотечественника Андрея Лунина.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Как украинец дебютировал за "Реал"
Мадридский "Реал" 16 августа провел заключительный товарищеский матч перед стартом нового сезона. Команда Жозе Моуринью встретилась с немецким "Шальке" и одержала уверенную победу со счетом 3:0.
В поединке тренерский штаб "сливочных" решил задействовать сразу трех вратарей. Первый тайм в воротах провел Тибо Куртуа, а после перерыва его заменил Андрей Лунин. Украинский голкипер отыграл более 40 минут, совершил три сейва и сохранил свои ворота в неприкосновенности.
А на 87-й минуте Лунин уступил место Волошину. Для молодого украинца это стал дебют за первую команду "Реала". За отведенное время он помог мадридцам довести матч до победы и завершил свой первый выход на поле за взрослую команду с "сухими" воротами.
Голы в составе "Реала" забили Килиан Мбаппе, Дин Хейсен и Карлос Эспи.
Кто такой Илья Волошин
Голкипер родился 15 января 2007 в Новомосковске (сейчас - Самар) на Днепропетровщине. Занимался футболом в юношеском клубе "Интер" и Колледже спорта города Днепра.
В 2022 году переехал в Испанию, где побывал в академиях ряда местных клубов. К мадридскому "Реалу" присоединился зимой 2024 года, перейдя из академии "Райо Махадаонда".
Украинец имеет рост 202 см и является самым высоким футболистом мадридской команды. В прошлом сезоне голкипер выступал за юношеский состав "Реала" (U-19), вместе с которым стал победителем Юношеской лиги УЕФА и завоевал Кубок чемпионов Испании. Мадридский клуб рассчитывает на украинца в долгосрочной перспективе. Ранее "Реал" продлил контракт с Волошиным до лета 2029 года.
Илья – игрок юношеских сборных Украины. Выступал за команды U-16, U-17 и U-20.
Ранее Артем Степанов отметился голом в Нидерландах на фоне проблем с контрактом.