Автогол и два быстрых мяча

Начало встречи оказалось неожиданным. Уже на первой минуте "Фрозиноне" создал опасный момент, а мяч после рикошета попал в перекладину ворот Майка Меньяна.

Однако на четвертой минуте вперед вышли хозяева. После быстрой атаки "Милана" защитник гостей Габриеле Кальвани неудачно срезал мяч в свои ворота, пытаясь перехватить передачу.

На 19-й минуте Гонсалу Рамуш удвоил преимущество. Португалец завершил контратаку после передачи Адриена Рабьо.

"Фрозиноне" быстро ответил. На 25-й минуте Патрицио Мазини воспользовался суетой у ворот хозяев и сократил отставание до минимума.

До перерыва соперники больше не забивали – 2:1.

Три гола после перерыва

Второй тайм "Милан" начал результативно. Уже на 48-й минуте Ардон Яшари восстановил преимущество хозяев в два мяча после передачи Рабьо.

На 60-й минуте Альфаджо Сиссе, незадолго до этого вышедший на замену вместо Гонсалу Рамуша, забил четвертый мяч в ворота "Фрозиноне".

Еще через восемь минут Кристиан Пулишич довел счет до разгромного – 5:1.

Гости так и не смогли ответить на результативный отрезок миланцев.

"Милан" – "Фрозиноне" – 5:1 (2:1) Голы: Кальвани (4, автогол), Рамуш (19), Яшари (48), Сиссе (60), Пулишич (68) – Мазини (25).

"Милан" поднялся в первую четверку

Благодаря победе "Милан" набрал 27 очков в 12 матчах и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Серии А, опередив "Комо", у которого 26 баллов.

Одним из самых заметных игроков встречи стал Адриен Рабьо, отличившийся двумя результативными передачами – на Рамуша и Яшаре.

"Фрозиноне" остался с 20 очками. Для команды это второе поражение в чемпионате после неудачи в матче с "Кальяри".