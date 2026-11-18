Мальдера оценил первый турнир во главе сборной

Итальянский специалист отметил, что за время работы с национальной командой ему удалось установить отношения с футболистами, познакомиться с новыми игроками и постепенно внедрить изменения в игру сборной.

По словам Мальдеры, футболисты доверились тренерскому штабу и выполняли его требования. Он также надеется, что к мартовским матчам команда сможет вернуть травмированных игроков и подойти к следующему этапу более подготовленной.

"Последние шесть-семь матчей мы постоянно что-то добавляли, и тоже учимся после поражений. В общем, я считаю, это положительный результат. Хотели бы финишировать вторыми в группе, но нам буквально несколько моментов не хватило забрать предыдущий матч", - сказал тренер.

Мальдера также подчеркнул, что изменения в национальной сборной требуют времени, ведь в отличие от клубов, где тренеры могут месяцами строить игровую идентичность, у сборных возможности для работы значительно ограничены.

Тренер отметил прогресс и командный дух

Оценивая выступление Украины в Лиге наций, наставник разделил оценки за результат и самоотдачу футболистов. За отдачу и увлеченность игрой он поставил команде десять из десяти баллов, тогда как итоговый результат оценил в 6,5.

Мальдера считает, что сборная существенно прибавила за время турнира. В частности, команда изменила игровую систему, интегрировала новых футболистов и наладила более тесную связь между тренером и игроками.

Отдельно итальянец отметил характер команды, проявившийся в заключительном матче против Грузии. По его словам, в этой встрече результат был важнее эстетичности футбола, а психологическая устойчивость и командный дух помогли украинцам одержать победу.

"Мы добились большого прогресса. Мы изменили также систему игры, многих игроков также ввели. Сейчас есть более тесная связь между мной и командой", - подытожил тренер.

Когда сборная Украины сыграет следующие матчи

Следующим официальным испытанием для команды Мальдеры станет квалификация чемпионата Европы-2028. Соперников сборной Украины определят во время жеребьевки, которая запланирована на 6 декабря.

Подготовку к отбору "сине-желтые" продолжат в марте 2027 года. Мальдер надеется, что к тому времени команда не только сохранит положительные наработки Лиги наций, но и сможет улучшить игру и результаты.