Матч имиджа для ван Леувена, возможный дебют новичка "Динамо": превью 6-го тура УПЛ

6-й тур УПЛ: расписание матчей

Кроме стартового матча "Колос" - "Карпаты" в пятницу, три матча сыграют в субботу: в Кривом Роге "Кривбасс" встретится с "Харьковом", в Черкассах ЛНЗ будет противостоять "Оболони", а в Ровно "Верес" проверит на прочность "Кудровку".

В воскресенье "Полесье" в Житомире сыграет с "Левым Берегом", а "Буковина" в Каменец-Подольском будет иметь дело с "Зарей".

Завершится тур в понедельник: "Динамо" в Киеве сыграет с "Эпицентром", а "Шахтер" во Львове будет принимать "Черноморец".

Расписание матчей 6-го тура УПЛ (графика: Sport RBC.UA)

"Колос" – "Карпаты"

История встреч в УПЛ: 6 матчей

Победа "Колоса": 4

Победа "Карпат": 1

Ничья: 1

: победа "Колоса" – 3.42, ничья – 3.59, победа "Карпат" – 2.18.

В текущем чемпионате остаются три команды, которые в 5 турах не одержали ни одной победы. Это "Колос", "Левый Берег", "Оболонь" и "Кудровка". Вряд ли в Ковалевке мечтали о таком расположении в турнирной таблице после стартовых туров. Да, "Колос" по объективным причинам не сыграл выездной матч с "Черноморцем", но это пока не сильно влияет на упрямый факт: кузовники неудачно открыли этот чемпионат.

У "Карпат" все наоборот: львовяне стали приятным открытием текущего сезона, уступив лишь "Шахтеру" в предыдущем туре и сыграв вничью с "Левым Берегом". В случае гостевой победы над "Колосом", "Карпаты" временно вернутся на первое место в таблице. По крайней мере, пока свой матч в воскресенье не сыграет "Полесье".

"Кривбасс" – "Харьков"

История встреч в УПЛ: 6 матчей

Победа "Кривбасса": 4

Победа "Харькова": 1

Ничья: 1

: победа "Кривбасса" - 5.33, ничья - 4.33, победа "Харькова" - 1.58.

Матч с особым значением для кормчего "Кривбасса" Патрика ван Леувена. В 2024-2025 годах он тренировал тогда еще "Металлист 1925" и не смог решить поставленные задачи. Теперь у нидерландского специалиста достаточно мотивации, чтобы доказать, что эти неудачи были лишь неприятным стечением обстоятельств.

"Харьков" в последних турах имеет прекрасную статистику: в двух матчах команда Младена Бартуловича выиграла в сухую (3:0 у "Зари" и 5:0 у "Оболони"), а о временных трудностях говорить уже неактуально. От "Харькова" в этом сезоне ждут борьбу за медали, однако в Кривом Роге фаворитам часто не везет.

ЛНЗ – "Оболонь"

История встреч в УПЛ: 6 матчей

Победа "ЛНЗ": 3

Победа "Оболонь": 2

Ничья: 1

: победа "ЛНЗ" – 1.37, ничья – 4.50, победа "Оболони" – 10.00.

ЛНЗ все еще испытывает проблемы с реализацией моментов: после светлой вспышки в матче с "Черноморцем" (2:0), команда Виталия Пономарева снова взялась за старое. Сначала проиграли "Вересу" (0:1), а в прошлом туре сыграли вничью с "Динамо" (0:0). "Оболонь" – идеальный соперник, чтобы попытаться улучшить свою статистику забитых мячей.

Плюс, "Оболонь" испытывает еще большие проблемы в атаке, чем черкасская команда. Это не шутка: в 5 турах "пивовары" не забили ни одного мяча. В трех случаях этого было достаточно для того, чтобы набрать по одному очку, но разница забитых и пропущенных у киевлян почти самая плохая в чемпионате – 0-8. Печальнее этот показатель только у "Кудровки" (2-13).

Победа позволит ЛНЗ вернуться в топ-6, а если выиграет "Оболонь", то бело-зеленые поднимутся в первую восьмерку чемпионата.

"Верес" – "Кудровка"

История встреч в УПЛ: 2 матча

Победа "Вереска": 1

Победа "Кудровки": 0

Ничья: 1

: победа "Верес" - 2.20, ничья - 3.14, победа "Кудровки" - 3.60.

"Верес" потерял Натанаэля Блэра, перенесшего операцию – он в ближайшее время команде не поможет. Впрочем, ровенчане со своим харизматичным главным тренером Олегом Шандруком в последних матчах не знают поражений: ничья с "Эпицентром" (0:0), победа над ЛНЗ (1:0) и еще одна мировая с "Зарей" (1:1).

"Кудровка" выглядит как явный претендент на последнюю позицию. Команда Александра Протченко так и не нашла замены прошлогодним лидерам Андрею Сторчоусу и Александру Козаку и в целом выглядит бледной тенью самой себя. Матч с "Вересом" – шанс взять хотя бы один и очень важный зачетный балл.

"Полесье" – "Левый Берег"

История встреч в УПЛ: 2 матча

Победа "Полесье": 0

Победа "Левого Берега": 0

Ничья: 2

: победа "Полесья" – 1.38, ничья – 4.50, победа "Левого Берега" – 8.50.

"Полесье" в начале сезона во внутренних соревнованиях потерпело лишь одно поражение - от "Зари" (1:2). Особенно яркой получилась победа над "Шахтером" (2:0). После этого команда Ротаня дважды обыграла "Кудровку" - в чемпионате (5:1) и Кубке (2:0).

"Левый Берег" в нынешнем розыгрыше УПЛ еще не побеждал, но Александр Рябоконь, пожалуй, самый опытный тренер среди всех, кто тренирует команды элитного дивизиона украинского футбола. Поэтому следует ожидать тактических сюрпризов.

Кстати, этот матч должны были играть в Киеве, но по соображениям безопасности клубы договорились провести эту игру в Житомире. Потому и матч начнется не в 13:00, а в 15:30.

"Буковина" – "Заря"

История встреч в УПЛ: 6 матчей

Победа "Буковины": 2

Победа "Зари": 3

Ничья: 1

: победа "Буковины" - 2.71, ничья - 3.20, победа "Зари" - 2.62.

После того, как "Буковина" сенсационно сокрушила "Динамо", команда Сергея Шищенко сыграла в нулевую ничью с "Эпицентром". В целом процесс адаптации черновицкой команды к УПЛ еще продолжается.

А вот "Заря" – один из долгожителей самого высокого по рангу чемпионата Украины по футболу. Команда Виктора Скрипника пока не может похвастаться стабильностью: приятные неожиданности вроде победы над "Полесьем" луганчане дежурят со странными поражениями, как было в матчах с "Кривбассом" (1:3) или "Харьковом" (0:3). Потому определить фаворита воскресного матча в Каменец-Подольском будет нелегко.

"Динамо" – "Эпицентр"

История встреч в УПЛ: 2 матча

Победа "Динамо": 2

Победа "Эпицентра": 0

Ничья: 0

: победа "Динамо" – 1.44, ничья – 4.50, победа "Эпицентра" – 7.00.

В прошлом сезоне "Эпицентр" дважды разгромно проигрывал "Динамо" – 0:4 и 1:4. Поэтому с точки зрения мотивации у команды Сергея Нагорняка не должно быть проблем. Добавьте сюда не очень убедительное выступление "Динамо" в последних матчах - о разгромном поражении от "Буковины" мы вспоминали выше, а в четверг киевляне выиграли у представителя Второй лиги винницкой "Нивы" в рамках 1/16 финала Кубка Украины.

"Эпицентр" понес существенную кадровую потерю в последние недели августа: в "Карпаты" перешел идейный вдохновитель атакующего звена каменец-подольской команды Хоакин Сифуэнтес. А вот у "Динамо" прибавилось новых игроков и теперь задача Игоря Костюка – слепить классный коллектив. Открытым вопросом остается участие в этом матче Виталия Буяльского, не игравшего с ЛНЗ и "Нивой" из-за повреждений.

К слову, в кубковом матче за "Динамо" играли Владислав Супряга и новичок команды Кеассе Ба. Вполне возможно, что ивуарийский вингер дебютирует и в чемпионате, в матче против "Эпицентра".

"Шахтер" – "Черноморец"

История встреч в УПЛ: 57 матчей

Победа "Шахтера": 42

Победа "Черноморца": 7

Ничья: 8

: победа "Шахтера" – 1.13, ничья – 8.00, победа "Черноморца" – 19.00.

Противостояние с богатой историей, в которой было место и победам "Черноморца" над "Шахтером". Случалось такое очень редко, но ничего невозможного не существует. Тем более, "Шахтер" уже успел познакомиться с поражением в этом чемпионате, проиграв "Полесью".

"Черноморец" формирует команду на ходу, и Роман Григорчук упоминал об этом в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA. Пока требовать или ждать от одесситов каких-то вау-результатов, наверное, будет слишком дерзко. Тем более клуб постоянно страдает от российских агрессоров, которые то в базу попадут, то стадион повредят.

Однако один козырь у "Черноморца" может сыграть – "Шахтер" на этот матч вернется после вояжа в Нидерланды, где "горняки" сыграли вничью с ПСВ в 1 туре Лиги чемпионов. Усталость соперника может сыграть хорошую службу одесской команде.

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