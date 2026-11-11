"Любите футбол в себе, а не себя в футболе": Сергей Федоров – о "Динамо", сборной Украины и Лобановском

Детство, семья и первые шаги в футболе

— Вы родились и выросли в Киеве, на Святошине. Каково было ваше детство? Помните ли дворовые футбольные баталии у стадиона "Темп", где, по вашим словам, собиралось немало будущих профессиональных футболистов?

– Это было постоянно. Мы все время играли во дворе – и в футбол, и в разные другие игры, с мячом и без него. Детство проходило очень активно. На стадионе "Темп" тоже постоянно играли. Правда, не на основном поле, а на запасном, где было специальное покрытие из крошки. Зимой его заливали, обустраивали каток. В общем, в детстве занимались всем: играли в футбол, катались на велосипедах, зимой – на коньках, играли в хоккей. Я перепробовал практически все виды спорта.

— До футбола вы действительно пробовали себя в разных видах спорта: занимались легкой атлетикой, свободной борьбой, хоккеем. Почему в конце концов сделали выбор в пользу футбола? Действительно ли в свое время стояли перед выбором между футбольным спецклассом и классом вольной борьбы?

– Да, такой выбор действительно был. Перед переходом в специализированный футбольный класс я занимался также свободной борьбой. Конечно, больше времени уделял футболу, но и борьбой занимался достаточно серьезно. В тот момент даже имел определенный разряд, выступал на соревнованиях. Мы ездили в спортивный зал, где тренировались знаменитые борцы, братья-близнецы Белоглазовы.

Были и определенные результаты, занимал какие-то места. В общем, разностороннее спортивное развитие мне впоследствии очень помогло. Считаю, что занятия разными видами спорта заложили хорошую основу для дальнейшей футбольной карьеры.

— В футбольную школу "Динамо" вас фактически привел двоюродный брат. Как все происходило? Поняли ли сразу, что футбол может стать вашей профессией?

– Да, все было именно так. Как-то к нам в гости приехал мой двоюродный брат Олег Федоров. К тому времени он играл в "Динамо", кажется, в дубле, и именно он предложил мне попробовать заниматься футболом. Я согласился. Мы приехали на Нивки, где проходил отбор. Детей было очень много – кажется, около трехсот. Тренировки начинались по четкому графику, а я пошел в школу в шесть лет, поэтому часто не успевал на Нивки.

Отбор был постоянным, тренеры обращали внимание на малейшие детали. Тогда с нами занимался Александр Чубаров. Проводили разные тесты: бег на 30 метров, прыжки, передачи обеими ногами, удары. Все было организовано очень серьезно. А я постоянно опаздываю. Конечно, из-за этого возникали проблемы, даже были случаи, когда меня отчисляли. Но впоследствии тренеры все же увидели во мне перспективу.

– Вы учились в специализированном футбольном классе вместе с Александром Шовковским, Владиславом Ващуком и другими будущими известными футболистами. Какова была ваша компания? Кто был самым талантливым, веселым, а кто наиболее дисциплинированным?

— На самом деле все были разные. Да и не было каких-то особых разделений или четкого разграничения. Кто-то был активнее, кто-то вел себя иначе. В общем, мы были обычными детьми, каждый со своим характером. В классе обучалось около 30 детей, фактически это было два состава. Но мы не делились на отдельные группы.

Анатолий Николаевич Крощенко постоянно подчеркивал: кто сильнее, тот и играет. Это была здоровая конкуренция, помогавшая развиваться. К тому же наш класс был очень интересен и с точки зрения обучения: среди нас было, кажется, два золотых медалистов и один серебряный. Поэтому футбольный спецкласс действительно получился особенным.

– Вы рассказывали, что хорошо учились, увлекались чтением, рисованием, коллекционировали марки. Даже рассматривали медицину как возможную профессию. Остались ли у вас эти увлечения?

— Иногда могу что-нибудь нарисовать, но марками уже давно не увлекаюсь. Коллекция до сих пор где-то хранится, пылится в альбоме.

— Сначала вы играли на позиции нападающего, но потом тренеры перевели вас в защиту. Как восприняли такое изменение? Помогло ли вам в дальнейшей карьере то, что вы в свое время сами играли против защитников, а потом должны были их останавливать?

– Я особо не расстроился. Если тренеры видели, что в обороне я могу приносить больше пользы, то для меня в то время это не имело большого значения. Главное было играть. К тому же мне нравилось подключаться к атакам, особенно когда появлялась свободная зона. Я довольно много забивал.

Навыки, которые получил, играя нападающим в детстве и юношеском футболе, впоследствии очень помогли. Даже уже в юношеском возрасте Анатолий Николаевич Крощенко иногда выдвигал меня вперед, и я проводил отдельные матчи на позиции нападающего, забивал.

В дальнейшем это также пригодилось. Я уже понимал, как мыслят и действуют нападающие, мог предсказывать их следующие шаги. Думаю, для защитника это очень важно.

Первые шаги в большом футболе и Валерий Лобановский

— Вы уже неоднократно упоминали своего первого наставника в динамовской школе – Анатолия Крощенко. Что, прежде всего, запомнилось с работы с ним? Какие его наставления стали для вас особенно важными?

— В первую очередь – это дисциплина. Как в жизни, так и на футбольном поле. Анатолий Николаевич был требовательным тренером. Он постоянно отмечал, что футбол не должен быть единственным, о чем думает человек. Мы видели, что далеко не все ребята из специализированного класса продолжили профессиональную карьеру – у кого-то не сложилось, кто-то не смог, кто получил травму… Поэтому он всегда говорил нам, что нужно получать образование, думать о будущем и понимать: футбольная карьера может сложиться по-разному. Это были очень правильные принципы.

– В 1994 году вы дебютировали за первую команду "Динамо". Однако закрепиться в основе тогда не удалось, и впоследствии вы оказались в "ЦСКА-Борисфене". Было ли это для вас разочарованием? Как переживали период, когда приходилось доказывать свою состоятельность за пределами родного клуба?

– В 1994 году я сыграл свой первый матч за основную команду "Динамо", но после этого долгое время оставался в запасе. Кажется, тогда главным тренером был Йожеф Сабо. Был даже период, когда меня не отпускали играть за "Динамо-2", хотя Владимир Онищенко обращался с такой просьбой. Я продолжал тренироваться с первой командой, но игровой практики почти не было.

Когда меня отдали в аренду, с одной стороны, это стало для меня определенным облегчением. У Михаила Фоменко я испытывал доверие, он видел во мне игрока основной команды. Мне было очень приятно получать такую возможность. И при этом я понимал: если буду хорошо играть, придет время, когда смогу вернуться в "Динамо". Поэтому особо не волновался этим вопросом. Думал только о собственной игре и команде, за которую выступал.

– В "ЦСКА-Борисфене" вы получили необходимую игровую практику и физически окрепли. Насколько важен был этот период для вашего становления? Можно ли сказать, что тогда вы стали тем защитником, которого впоследствии вернул в "Динамо" Валерий Лобановский?

— Некоторые предпосылки для этого действительно закладывались там. Но основное формирование состоялось уже после прихода Валерия Лобановского, когда мы поехали на сборы в Руйт и закладывали фундамент, на котором потом играли еще шесть-семь лет. Можно сказать, что я до сих пор использую этот фундамент.

Конечно, период в "ЦСКА-Борисфене" дал мне колоссальный опыт. Я получил необходимую игровую практику, выступал в высшей лиге против очень сильных команд и соперников. Это было очень важно. Но как защитник определенного уровня я окончательно сформировался уже в "Динамо" под руководством Лобановского.

– Ваша первая встреча с Валерием Васильевичем Лобановским стала уже легендарной историей. Тренер увидел у вас серьгу в ухе и сказал: "Люблю я современную молодежь". Вы упоминали, что после этой встречи поняли: серьгу нужно срочно снимать. А каково было ваше первое впечатление от Лобановского? Чувствовали ли волнения перед общением с такой легендарной личностью?

– Конечно, чувствовал. Это же футбольный гуру, легендарный тренер. О нем много рассказывали, поэтому перед первой встречей определенное волнение было. Но, как оказалось, он не был столь строгим, как я себе представлял. На самом деле это очень приятный, умный человек, с которым интересно общаться. От него можно было просто впитывать информацию, как губка. Первые встречи, конечно, немного пугали, но впоследствии работать с ним было очень приятно.

— У вас с Валерием Васильевичем связано немало интересных историй. В частности, эпизод на собрании в немецком Руйте, когда после вашего гола Лобановский спросил: "Кто играл с Федоровым?", а Дмитрий Михайленко пошутил: "Могильный и Буре". Какие еще моменты общения с Метром особенно врезались в память? Чему он научил вас не только как футболиста, но и как человека?

– Мне запомнилось, что Валерий Васильевич всегда умел правильно оценить ситуацию и поддержать футболиста. Был период, когда я не попадал в основной состав, постоянно оставался в запасе. Конечно, хотелось играть, потому я даже просил отпустить меня в аренду. Я приходил к Валерию Васильевичу, разговаривал с ним. Он отвечал, что не отпустит меня, ведь я нужен команде, нужно продолжать работать и ждать своего времени.

На этом разговор обычно заканчивался. Мне, конечно, было досадно, ведь хотелось выходить на поле, быть игроком основного состава. Но я продолжал работать. И, наконец, дождался своего шанса.

– В составе "Динамо" вы работали с целой плеядой выдающихся тренеров: Валерием Лобановским, Алексеем Михайличенко, Анатолием Демьяненко, Йожефом Сабо, Олегом Блохиным. Чем отличались их подходы к работе? Есть ли тренерские принципы каждого из них, которые вы впоследствии использовали в своей практике?

— Они все совершенно разные. У каждого был свой подход, свое видение футбола. Это яркие личности, причем не только как тренеры, но и футболисты и люди.

Мне вообще очень повезло в жизни. В детстве мы жили в однокомнатной квартире, и у меня была стена, полностью завешенная вымпелами. Тогда продавали такие вымпелы с изображениями футболистов киевского "Динамо" – стоили они рубль или три. Я собрал практически всю коллекцию. На них были изображены все футболисты, которыми я восхищался. И тогда даже не мог представить, что когда-нибудь лично буду знать всех этих людей, некоторые будут моими старшими товарищами, а с другими даже буду работать.

Для меня это было что-то невероятное. Конечно, у каждого тренера были свои подходы и видение футбола. В то же время, определенные основополагающие принципы оставались неизменными.

Золотые годы "Динамо" и сборная Украины

— В конце 1990-х и начале 2000-х "Динамо" было одним из сильнейших клубов Европы. Вы прошли этот период от возвращения в команду до статуса одного из основных защитников. Что, по-вашему, было главным секретом той команды? За счет чего удавалось поддерживать столь высокий уровень?

— Всех нас объединяло одна мысль – мы стремились побеждать на футбольном поле. Отдавали этому все свои силы. Это был коллектив единомышленников, людей, любивших футбол и полностью предававшихся ему как на тренировках, так и во время матчей. У всех была одна цель – побеждать. Думаю, это было главным. Мы не хотели уступать некому, ведь были настоящей командой победителей.

– В Лиге чемпионов вам пришлось противостоять "Реалу", "Манчестер Юнайтед", "Арсеналу", "Интеру" и другим грандам. Какой матч или противостояние оставили самый яркий след в памяти? Был ли соперник, против которого было особенно сложно играть?

– Таких матчей было очень много. Каждый по-своему особенный, в каждом есть что-то положительное, а главное это огромный опыт для футболиста и команды. Если уж выделять что-то конкретное, возможно, матч с "Интером", в котором я забил, но, к сожалению, мы проиграли. Также хорошо помню поединки с "Арсеналом" – и в Киеве, и на выезде. Матчи против мадридского "Реала", "Манчестер Юнайтед"... Их было настолько много, что трудно выделить один. Каждая игра в Лиге чемпионов была настоящим праздником. Тогда мы воспринимали это как должное, а сейчас для многих украинских команд участие в таких матчах стало настоящей мечтой.

Сергей Федоров был одним из главных игроков "Динамо" в 2000-е (фото: ФК "Динамо")

– Вы вспомнили, как забивали "Интеру" в Лиге чемпионов. Есть ли гол в вашей карьере, который вспоминаете с особым удовольствием?

— Таких голов было много. К примеру, когда я выступал в аренде за "ЦСКА-Борисфен", в одном из матчей забил дважды. На этой игре присутствовал Валерий Лобановский. Он тогда спросил у администратора Александра Чубарова, который в свое время был моим первым тренером у "Динамо": "Кто это такой?" Чубаров ответил: "Это наш воспитанник Федоров". И Лобановский сказал: "Возвращаем". Возможно, именно после тех голов он окончательно обратил на меня внимание.

Еще помню один мяч в квалификации Лиги чемпионов против загребского "Динамо", который мы проводили на стадионе "Динамо" в Киеве. Валентин Белькевич подавал с углового, и я забил головой. Тогда мы даже заключили пари с одной киевской музыкальной группой, участники которой болели за киевский "Арсенал". Мы пересеклись и поспорили: если я забью, то в центре поля покажу, как играю на гитаре. Что именно должны сделать они, уже не припомню. Таких моментов было очень много. Чтобы все вспомнить, нужно время – надо бы даже записывать.

— Один из самых памятных матчей в истории украинского футбола – победа "Динамо" над "Днепром" в заключительном туре чемпионата 2000/2001, когда команда забила два мяча в конце встречи и вырвала чемпионство. Вы вышли на поле после замены. Что происходило у вас в голове в эти минуты? Верили ли до последнего, что команда сможет переломить ход встречи?

– Конечно, верили. У нас просто не было другого выхода – нужно побеждать в этом матче. На стадионе "Динамо" была невероятная атмосфера. Когда мы забили второй мяч, так праздновали, что образовалась огромная куча-мала. Кажется, даже Игорь Михайлович Суркис прибежал к нам на поле (улыбается). Такие моменты остаются в памяти на всю жизнь, это очень приятные воспоминания.

— Вы дебютировали за национальную сборную в ноябре 1999 года в ответном матче со Словенией за право попасть на Евро-2000. Как запомнился дебют в сборной? Что чувствовали, когда вышли на поле в футболке национальной команды?

— К тому времени я уже тренировался со сборной, меня вызвали, но перед тем матчем мне сообщили, что я попадаю в стартовый состав. Мы находились на сборах на динамовской базе в Конче-Заспе. Вечером еще тренировались, снега тогда не было, а утром проснулись – и все вокруг засыпало снегом, который шел практически целый день.

Матч получился очень трудным. У сборной Словении тогда была сильная команда. Помню гол Заховича... В общем, нам во многих матчах не везло, иногда пропускали совсем нелогичные мячи. Конечно, было досадно, что не удалось пройти дальше. Но сам дебют в сборной запомнился очень хорошо.

– За сборную Украины вы провели 29 матчей. Какой из них считаете самым важным или эмоциональным?

— Наверное, это матчи отбора в ЧМ-2006 против Турции и Греции на выезде. Особенно запомнились эти два поединка, ведь у нас было очень боевое настроение. Олег Владимирович тогда сказал, что мы выйдем с первого места, и мы не могли его подвести (смеется). На самом деле, тогда все поверили, что можем этого достичь. Особенно после победы над греками, когда Андрей Гусин забил, это уже было нечто особенное.

— Чемпионат мира 2006 года стал историческим для Украины, но из-за травмы вы буквально в последний момент рисковали остаться вне турнира. Олег Блохин, по вашим воспоминаниям, даже заявил, что вы все равно едете с командой в Германию. Как пережили этот период? Насколько было больно пропустить такой турнир и как поддерживали связь с партнерами во время чемпионата мира?

— Конечно, было очень тяжело. Ведь чемпионат мира был очень важным событием в моей карьере. К тому же у меня уже были предложения от клубов, в том числе зарубежных. Поэтому с одной стороны было очень досадно, что все так сложилось. Но я понимал, что жизнь на этом не кончается, нужно двигаться дальше.

В Германию с командой я все же поехал. Это произошло практически сразу после того, как получил травму. Сборная собралась, и мне позвонили по телефону и пригласили приехать на матч, который команда проводила на "Олимпийском". После игры я зашел в раздевалку, и Блохин сказал выдать мне экипировку. Так я отправился с командой.

Происходящее в Германии стало огромным шагом вперед для украинского футбола. Вся страна болела за сборную, переживала ее. Это было действительно колоссальное событие.

Завершение игровой карьеры

— За время выступлений в "Динамо" вам пришлось пережить немало травм, неоднократно мешавших полноценно играть. Был ли период, когда из-за проблем со здоровьем вы всерьез задумывались о завершении карьеры? Как удавалось возвращаться после длительных пауз?

— Окончательно я решил завершить карьеру после следующей серьезной травмы. К тому времени я успел сыграть за сборную против Франции, провел несколько матчей в Лиге чемпионов. Мой контракт с "Динамо" подходил к концу, мы завершили сотрудничество, но я продолжал поддерживать форму.

Потом поехал в одесский "Черноморец", прошел с командой сборы. Но уже в первом матче получил разрыв ахиллова сухожилия. Тогда понял, что нужно заканчивать. Организм уже не выдерживал нагрузок, травмы одна за другой сказывались. Начал задумываться о другой жизни, тренерской карьере.

— После завершения карьеры футболиста, насколько сложно было психологически перейти к новому этапу жизни? Легко ли отпустили футболиста Федорова, много лет жившего тренировками, матчами и разъездами?

– Не совсем. Для каждого футболиста это сложный период. Ты понимаешь, что можешь еще играть, но организм уже не справляется с определенными нагрузками. Поэтому нужно самостоятельно принять решение. Я выбрал тренерскую карьеру, стал заниматься другим делом, и футболист постепенно отошел на второй план. Со временем уже не думаешь об этом так часто. Конечно, воспоминания остаются, иногда можешь о чем-нибудь пожалеть. Но, по моему мнению, не стоит жить жалостью. Жизнь всегда приносит новые возможности. Если что-то не сложилось в одном направлении, обязательно может получиться в другом.

Тренерская карьера и работа с молодежью

– Ваш тренерский путь начался не в "Динамо", а в кропивницкой "Зирке", куда вы пришли в 2010 году. Почему решили начать именно там? Рассматривали ли для себя другие варианты после завершения игровой карьеры?

— Меня пригласил Александр Дериберин, ставший тогда главным тренером "Звезды". Он предложил помочь ему в работе. Я был его помощником, но в то же время меня заявили как играющего тренера. Дериберин очень настаивал, чтобы я провел хотя бы несколько матчей, но я отказывался. На тот момент уже понимал, что возвращаться в футбол как игрок не стоит. Для себя я решил, что игровую карьеру завершил и хотел сосредоточиться на тренерской работе.

— Уже в 2011 году вы вернулись в родной клуб и начали работать в детско-юношеской футбольной школе "Динамо". Первым серьезным опытом стала работа с поколением, в котором играли Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Николай Михайленко, Александр Тымчик. Помните ли их первые шаги? Кто уже тогда отличался особыми футбольными качествами?

– Конечно, помню. В академии "Динамо" благодаря Александру Ищенко сформировался очень хороший тренерский коллектив. Там работали Сергей Беженар, Игорь Костюк, Олег Венглинский, Артем Яшкин, Юрий Дмитрулин, Алексей Дроценко и другие. Было много сильных тренеров, мы действовали сообща, помогали друг другу.

Впоследствии у нас появились хорошие результаты. Нам удалось работать с поколением 1997 года рождения, которое возглавил Сергей Беженар. В общей сложности из того поколения вышло немало хороших футболистов, которые и сейчас играют на высоком уровне. Это Витя Цыганков, Володя Шепелев, Егор Назарина, Богдан Михайличенко, Сергей Чоботенко, Ростик Тарануха и еще несколько ребят, выступавших и выступающих в Премьер-лиге.

Я считаю, что это было очень хорошее поколение. Нам с Сергеем Беженаром удалось работать с этими футболистами и внести определенный вклад в их развитие. Это очень приятно.

Сергей Федоров играет с молодыми футболистами на тренировке (фото: ФК "Динамо")

– Вы прошли разные этапы тренерской работы: детско-юношеский футбол, молодежная команда, первая команда "Динамо". Где вам было интереснее всего работать? Чем отличается подход к футболистам в 15–16 лет, U19 и уже во взрослой команде?

– Для себя я решил, что сначала хочу поработать в академии. Там я провел около четырех лет. Постепенно поступило предложение перейти в первую команду, и я с удовольствием ее принял. Это был колоссальный опыт и большой шаг вперед.

Работа со взрослыми футболистами несколько отличается. На первый план выходит тактическое видение футбола. Ты уже работаешь с готовыми игроками, имеющими технику, опыт, уровень подготовки. С одной стороны, с ними легче работать, ты можешь указывать на ошибки и объяснять, что нужно изменить. Но одновременно необходимо уметь правильно направлять футболиста, подсказывать, как поступать в той или иной ситуации.

Не могу сказать, что работать с более молодыми или старшими игроками легче или сложнее. Когда я только начинал тренерскую карьеру, мне было очень интересно работать с молодыми людьми. Позже вместе с Костюком мы работали с командами U21 и U19. У нас были хорошие показатели, достигавшие определенных успехов в Юношеской Лиге УЕФА. В частности, побеждали сильных европейских соперников – "Бенфику", "Баварию", "Барселону" и другие команды. В определенный период наша команда даже имела один из лучших показателей по количеству пропущенных мячей. Мы хорошо работали над организацией обороны. А потом те же ребята начали играть в первой команде.

Поэтому нельзя сказать, что где-то работать лучше, а где хуже. В любом направлении есть свои нюансы. Если полностью отдаваться работе, можно добиваться положительных результатов вне зависимости от возраста футболистов.

– Вы работали ассистентом Олега Блохина, Сергея Реброва, Алексея Михайличенко и Александра Шовковского. Изменилось ли ваше восприятие этих специалистов, когда вы оказались с ними по одну сторону тренерской лавы? Насколько сложно быть помощником главного тренера, особенно когда сам раньше выступал на самом высоком уровне?

— Что касается Олега Блохина и Алексея Михайличенко, это были мои старшие товарищи, в которых я в свое время играл. У Блохина – в сборной, у Михайличенко – еще в клубе. Потом я уже работал вместе с ними. Большим преимуществом было то, что я понимал, чего именно главный тренер хочет от футболистов, у которых есть идеи и видение игры. Потому мне было легче передавать эти требования игрокам.

Что касается Сергея Реброва, то это был для нас колоссальный опыт. Можно сказать, что эти два с половиной-три года были очень успешными. Мы выигрывали чемпионат, Кубок, хорошо выступали в Лиге Европы. На всю жизнь запомнил матч с "Эвертоном" в Киеве.

Интересно, что в тот же день утром у меня была защита диплома на тренерскую лицензию PRO, а вечером – игра. Утром я сдавал экзамены вместе с Андреем Шевченко, Дмитрием Михайленко, Василием Сачко и другими коллегами – у нас подобралась очень хорошая группа. После экзаменов я сразу уехал на базу – и оттуда потом на "Олимпийский". Этот день запомнился на всю жизнь – и из-за получения лицензии, и из-за такой яркой игры.

— Есть ли в ваших планах становиться на самостоятельный тренерский путь?

– Конечно, такое желание есть. Но сейчас это очень сложно. Сами понимаете, в нынешних условиях непросто найти работу. На данный момент все мои мысли и усилия направлены на клуб, в котором я работаю – киевское "Динамо". И если в любой момент понадобится моя помощь, совет или участие, я с удовольствием помогу. Я всегда открыт к этому.

— Вы хорошо знаете требования Валерия Лобановского к футболистам, ведь сами прошли его школу. Что из его футбольной философии пытаетесь передать молодому поколению? И не изменилось ли самое понимание футбола за последние 20–25 лет настолько, что некоторые старые методы уже не работают?

— Сама футбольная философия остается актуальной. Конечно, не все ее элементы можно использовать по-прежнему, но многие принципы работают и сегодня.

Раньше многие говорили о больших физических нагрузках и огромном объеме работы без мяча. Сейчас, безусловно, больше внимания уделяют работе с мячом. Но это совсем не значит, что работа без мяча отошла на второй план. Физическая подготовка тоже остается очень важной. Многим футболистам нужно прибавлять в этом компоненте. Поэтому от Лобановского до сих пор остается немало того, что можно использовать в современном футболе.

— Вы неоднократно говорили об отличиях между вашим поколением футболистов и нынешней молодежью. В чем видите самую большую разницу?

— Знаете, сравнивать поколение не совсем верно. Времена меняются, у каждого поколения свое видение и реальность. Не хотел бы говорить в стиле "вот в наше время было лучше"… Но футболисты, выступающие за киевское "Динамо", должны понимать, что это клуб с огромной историей. Ее создавали люди, которые отдавали все силы, чтобы клуб развивался и процветал. "Динамо" любили не только в Украине, но и во всем мире.

К сожалению, сейчас есть футболисты, которые выиграют несколько матчей, попадают в сборную или становятся чемпионами и начинают считать, что уже достигли определенного уровня. Но они не понимают, что нужно продолжать работу. Ведь какой у них действительно опыт? Они еще толком не сыграли, ничего серьезного не выиграли, а могут считать себя сформированными футболистами. Иногда кажется, что их главный багаж – это истории и фотографии в Instagram.

Молодой футболист должен ставить перед собой конкретные задачи. Сначала он играет в молодежной команде и хочет попасть в основной состав. Затем – в сборную, выиграть чемпионат, Кубок, Суперкубок, хорошо зарекомендовать себя в национальной команде. А уже после этого можно думать о следующих шагах, в частности, о возможных предложениях из других клубов.

Нельзя просто выходить на поле ради того, чтобы получать деньги. Мне кажется, это неправильно даже по отношению к самому себе. Ты приходишь в футбол, чтобы доставлять удовольствие и себе, и болельщикам. И это самое главное.

Личное и итоги

— Если немного отойти от футбола: каков Сергей Федоров вне стадиона и тренировочного поля? Хватает ли времени на семью, книги, увлечения, которые были еще с детства?

— Я уже лет 12 живу за городом. Сами понимаете, там всегда есть чем заняться. Постоянно что-то делаешь, двигаешься, и это хорошо. Веду активный образ жизни: могу погулять с собакой, заняться какими-нибудь делами, почитать книгу. Иногда даже не хватает на все, что хотелось бы сделать. Но сейчас, напротив, времени уже многовато. Хочется больше работать. Хотя, с другой стороны, иногда нужен и определенный перерыв. Как тренер могу сказать, что такие моменты тоже бывают необходимыми.

— Если бы сегодня вы могли вернуться на несколько десятилетий назад и дать один совет себе юному, каким бы он был?

— Знаете, как-то странно самому давать советы. Честно говоря, я ни о чем не жалею. У меня была достаточно яркая футбольная карьера. Конечно, случались разные моменты – были свои плюсы и минусы, но она сложилась именно такой, какой должна быть. И я ничего не хотел бы менять.

Что касается личной жизни, то у меня отличная семья, и здесь все хорошо. Конечно, хотелось бы, чтобы эта война как можно скорее закончилась, причем закончилась нашей победой. Это сейчас самое главное.

А молодым футболистам хотелось бы пожелать одного: любите футбол в себе, а не себя в футболе. Если вы будете работать, все обязательно окупится. Потом придет и все остальное – слава, деньги и признание.

Юрий Громов, специально для Sport RBC.UA