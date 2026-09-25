Лига наций: дебют Клоппа, дубль Холланда и успех Португалии

Дивизион А: суперматч и бенефис Голанда

Ключевым матчем этого дня была встреча Нидерландов и Германии. Хави дебютировал во главе "оранжевых", а Юрген Клопп провел первый матч во главе немецкой команды. И "Бундестим" были близки к тому, чтобы порадовать своего тренера победой.

Впрочем, гол Феликса Нмечи на 32-й минуте не стал решающим. Коди Гакпо, уже в компенсированное к матчу время, смог спасти Нидерланды от поражения – 1:1.

В северном дерби между Норвегией и Данией все предсказуемо решил фактор Эрлинга Холланда – лидер норвежцев оформил дубль и принес победу своей команде. Как ни пытались датчане, взять хотя бы один балл им не удалось – 3:2 в пользу Норвегии.

Эрлинг Холланд принес победу Норвегии (фото: UEFA)

Сборная Португалии открыла новую страницу истории. Теперь команду тренирует Жорже Жезус и его первым экзаменом стал матч против сборной Уэльса. Жоау Феликс на 22-й минуте вывел португальцев вперед. Криштиану Роналду забил в начале второго тайма, но его отменили из-за офсайда.

Наконец, сборная Греции на выезде одержала победу над командой Сербии. Несмотря на пропущенный мяч на 4-й минуте, греки смогли сравнять счет и даже вырвать победу – Анастасиос Дувикас принес победу своей команде.

Лига В: Косово бьет Ирландию, Австрия дожала Израиль

Два матча прошли в Лиге В. Сборная Косово с минимальным счетом 1:0 победила команду Ирландии. На 83-й минуте Ведат Мурики стал автором единственного взятия ворот в матче. Отметим, что в составе косовской команды 73 минуты отыграл форвард футбольного клуба "Харьков" Батон Забергджа.

А вот сборная Австрии в Линце обыграла сборную Израиля. Еще на 89-й минуте на табло был равный счет (1:1), но в последнюю минуту основного времени Филипп Мвене вывел австрийцев вперед, а в компенсированное время Саша Калайджич установил окончательный счет – 3:1.

Лига D: Литва не оставила шансов Лихтенштейна

И в самом слабом дивизионе Лиги наций состоялось два матча. Мальта в гостях справилась с Андоррой (2:1). А вот Литва не позволила Лихтенштейну сотворить сенсацию: в начале второй половины литовцы забили два мяча и смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Результаты первого игрового дня Лиги наций (фото: beIN Sports)