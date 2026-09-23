Леонид Буряк: "Я жил в счастливое футбольное время"

В этом разговоре – об Одессе и знакомстве с футболом, непростых обстоятельствах перехода в "Динамо", ярком дебюте за киевскую команду, Валерии Лобановском, семье, тренерских разочарованиях, сборной Украины и людях, которые остались рядом с легендой.

Одесса и первые шаги

– Леонид Иосифович, каким вы помните свое футбольное детство в Одессе?

– Все началось очень просто. Мы играли там, где могли: на улице, на песке, на площадках. Футбол настолько меня увлек, что я мог проводить с мячом практически весь день. Тогда я, конечно, не думал, что это станет профессией. Просто очень любил играть. Одесса вообще имела особую футбольную атмосферу. Для меня она осталась частью характера и того, как я относился к футболу.

– Ваша мама сначала не была в восторге от этого увлечения?

– Мама переживала. Я возвращался домой усталый, одежда и обувь постоянно были в плохом состоянии. А когда у семьи не так много денег, каждая пара обуви имеет значение. Но она видела, насколько это важно для меня. Думаю, со временем поняла, что футбол из моей жизни уже никуда не исчезнет.

Леонид Буряк во время игровой карьеры (фото: ФК "Динамо" Киев)

– А помните момент, когда футбол перестал быть просто детской игрой?

– Наверное, тогда, когда я стал понимать, что могу на нем строить свое будущее. Появились тренировки, команды, соревнования. Затем – "Черноморец". И постепенно стало понятно: если хочешь чего-то добиться, нужно работать гораздо больше других.

"Динамо" (Киев)

– В 1972 году, когда вы уже стабильно играли в первой команде "Черноморца", к вам неоднократно приезжал легендарный экс-футболист киевского "Динамо" Андрей Биба, убеждая вас переехать в Киев. Но вы не сразу согласились.

– Конечно, я понимал уровень "Динамо". Но в то же время отлично знал, какая там конкуренция. В полузащите играли футболисты сборной – Мунтян, Колотов, Веремеев, Трошкин. И мне прямо сказали: хорошо подумай, кем ты приедешь в Киев и сможешь ли сразу играть. Но перспектива была очень серьезная. Я понял, что если хочу проверить себя на самом высоком уровне, лучшего варианта мне не найти.

– Ваш дебют за "Динамо" получился особенным: вы вышли на замену против "Арарата" – и сразу забили. Как сильно это изменило ваше положение в команде?

– Для молодого футболиста такое начало очень многое значит. Я вышел, когда команда проигрывала, и удалось забить. После этого, конечно, стало легче психологически. Но я отлично понимал: один гол еще ничего не гарантирует. В "Динамо" нужно было каждый день доказывать, что ты имеешь право играть.

Лобановский и большая команда

– Что больше всего запомнилось в вашей работе с Валерием Лобановским?

– Его отношение к футболу. Для него не было мелочей. Он очень многое требовал от футболистов и хотел, чтобы команда действовала как единый механизм. Когда ты молод, часть этих требований воспринимаешь просто как работу тренера. А уже потом, когда сам начинаешь тренировать, многие вещи становятся понятными совсем по-другому.

– У вас с Лобановским были споры?

– Конечно, мы могли иметь разные взгляды. Но это был тренер, авторитет которого я признавал. У него была своя система, и она давала результат. Я думаю, что сегодня уже хорошо понимаю многие его решения, которые в молодости могли воспринимать совсем иначе.

– Одним из самых памятных моментов вашей карьеры стали матчи с "Баварией" за Суперкубок УЕФА. В прошлом году был 50-летний юбилей легендарной победы. Что вы помните о команде?

– Прежде всего, огромную ответственность. "Бавария" была европейским грандом, действующим обладателем Кубка европейских чемпионов, и мы отлично знали, против кого выходим. В частности, перед матчем Лобановский отдельно говорил о Герде Мюллере, и лично поручил Стефану Решко максимально плотно сыграть против него. Решко фактически не давал Мюллеру оторваться от себя и тот не забил.

– То есть тактика Лобановского была понятна каждому футболисту?

– В важных матчах каждый знал свою работу. Иногда задача могла касаться конкретного соперника, как в случае с Мюллером. Но самым важным было то, что все понимали общую цель. Мы выиграли в Мюнхене (1:0), затем в Киеве (2:0) – для "Динамо" это была огромная победа.

Леонид Буряк – о Валерии Лобановском (инфографика: Sport RBC.UA)

Футбол и семья

– В вашей жизни футбол постоянно пересекался с семейными событиями. В Монреале вы сделали своей будущей жене предложение, а вскоре после этого должны были играть со "Спартаком". Как все происходило?

– Действительно, в Монреале я сделал Жанне предложение. Она согласилась, и мы договорились, что по возвращении поженимся. А потом перед важной игрой получил травму, но все равно вышел на поле. Удалось забить дальним ударом, а уже на следующий день нужно было идти в ЗАГС. Тогда я, конечно, больше думал о матче. Сегодня эта история упоминается уже совсем другим настроением.

– Вы много лет были в разъездах – сборы, матчи, перелеты. Что больше всего досталось Жанне в тот период?

– Фактически весь быт и дети были на нем. Я постоянно находился с командой, потому видел далеко не все, что происходило дома. Даже когда дети болели, Жанна часто пыталась не сообщать мне об этом сразу, чтобы я не переживал перед матчами. Я очень благодарен ей за такое отношение.

Однажды, получив тяжелую травму на поле, я уже ехал в карете скорой помощи – и в этот момент увидел Жанну с детьми. Она каким-то образом почувствовала, что со мной что-нибудь произошло, и приехала на стадион. Такие моменты я помню особенно.

Семья оказала влияние на игру Леонида Буряка (фото: личный архив Леонида Буряка)

Поражения и последние годы футболиста

– В вашей карьере хватало побед, но были и оставшиеся в памяти поражения. Какая из них болит больше всего?

– В футболе всегда помнишь матчи, когда понимал, что мог сделать больше. Особенно когда от результата зависит чемпионство или крупный турнир. Можно много лет выигрывать, но одна неудачная игра иногда остается надолго в голове. Это часть профессии.

– Когда футболист завершает карьеру, ему приходится фактически менять всю жизнь. Как это было?

– Перестроиться непросто. Ты годами живешь по графику команды: тренировки, матчи, сборы, переезды. А потом вдруг этого нет. Мне даже снились футбольные моменты – наверное организм просто не хотел так быстро отпускать привычную жизнь.

Буряк-тренер

– Вы достаточно быстро перешли к тренерской работе. Чем она оказалась принципиально иной?

– Футболист отвечает, прежде всего, за себя и свой участок работы. Тренер отвечает уже за всю команду. Когда ты играешь, можешь сам поменять ситуацию на поле. Тренер должен заранее увидеть проблему, подготовить футболистов и найти решение. Это совсем другая ответственность.

– В "Черноморце" в начале 1990-х вам удалось создать очень сильную команду. Что вы считаете главным достижением этого периода?

– Мы сумели убедить футболистов, что "Черноморец" может бороться с сильнейшими. Команда дважды становилась серебряным призером чемпионата Украины, побеждала киевское "Динамо". Для Одессы это было очень важно – люди снова поверили в команду, на стадион приходило много болельщиков.

– Почему вы в конце концов покинули "Черноморец"?

– Начались проблемы, непосредственно касающиеся возможности работать. Финансовое положение клуба ухудшалось, становилось все труднее снабжать команду нормальными условиями. Футболистам нужно платить зарплаты и премиальные, команде нужны поездки, питание, медикаменты, нормальная база. Когда всего этого нет, тренер уже не может потребовать от футболистов максимального результата. Я в какой-то момент понял, что так дальше работать не желаю.

Сборная Украины

– Самой болезненной тренерской историей для вас остается отбор на Евро-2004?

– Да. Мне очень хотелось вывести сборную Украины на первый чемпионат Европы в ее истории. В команде была хорошая атмосфера. Не было разделения на футболистов из разных клубов или городов – все приезжали в сборную с желанием играть и работать. Но у нас были серьезные кадровые проблемы, из-за травм пропускали важные матчи Шевченко, Лужный, Ребров, Гусин, Дмитрулин, Ващук и другие. Были и эпизоды с решениями арбитров, которые мы сочли несправедливыми. Но ответственность за невыполнение задачи все равно лежала на мне.

– Если бы после этого отборочного цикла вам предложили остаться, вы бы согласились?

– Нет. Я сам для себя уже решил, что должен уйти. Задача была поставлена, и мы ее не выполнили. Я полагал, что тренер должен отвечать за результат. При этом я до сих пор благодарен футболистам и своим помощникам – они сделали все, что могли.

Леонид Буряк хотел подарить Украине дебютный Евро (инфографика: Sport RBC.UA)

Люди после футбола

– Ваш круг знакомств не ограничивается только футбольным миром, в своих интервью вы неоднократно говорили, что гордитесь дружбой с эксминистром МВД Юрием Кравченко. Как из случайного знакомства возникла крепкая дружба?

– Мы познакомились во время полета сборной Украины в Испанию в 1997 году. Сначала говорили о футболе, а потом оказалось, что нас обоих интересует большой теннис. Впоследствии начали общаться почти каждый день. Если представилась возможность, встречались на корте. Так постепенно возникла настоящая дружба. Я вообще не из тех людей, которые быстро называют кого-то другом. Поэтому эта история для меня была особенной.

– Что вы больше всего цените в людях после всех этих лет в футболе?

– Порядочность и возможность доверять человеку. Футбол дает много знакомств, но настоящих друзей гораздо меньше. За годы жизни рядом со мной было много людей. Часть из них осталась близкой, части уже нет. Но я помню тех, кто был рядом в трудные моменты.

О времени, в котором посчастливилось жить

– Название одной из двух ваших книг – "Я жил в счастливое футбольное время". Что сегодня стоит за этими словами?

– Я действительно считаю, что мне повезло со временем. Я играл в великом "Динамо", выступал рядом с отличными футболистами, работал с Лобановским, играл в еврокубках, выступал за сборную. Конечно были травмы, поражения, сложные решения, тренерские неудачи. Но если посмотреть на весь путь, я не жалею о том, что выбрал футбол. Сегодня я особенно ценю семью, друзей и людей, с которыми меня построила эта профессия. Именно они остаются после того, как матчи давно закончились.

– Леонид Иосифович, сегодня вы посол "Динамо" и советник президента клуба по спортивным вопросам. Что для вас означает эта роль? Это более почетный статус или вы и сейчас ощущаете ответственность перед клубом?

– Для меня это, прежде всего, возможность и дальше быть полезным "Динамо". Я пришел в этот клуб в 18 лет и фактически всю свою футбольную жизнь с ним связал. Приятно, что и сейчас могу представлять "Динамо", общаться с болельщиками, рассказывать о клубе, его истории, великих игроках и тренерах. Во многих европейских клубах есть такие люди, и я рад, что имею возможность исполнять эту роль в своем родном клубе.

Юрий Громов, специально для Sport RBC.UA