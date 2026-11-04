Легенда итальянского футбола может уйти из сборной Узбекистана по странной причине
Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро может досрочно покинуть свой пост. Одной из причин размышлений итальянца стал перенос Кубка Азии-2027 почти на год.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Фабрицио Романо в соцсети X.
Перенос Кубка Азии повлиял на планы Каннаваро
По информации Фабрицио Романо, Фабио Каннаваро рассматривает возможность ухода с поста главного тренера сборной Узбекистана. Причиной стала смена календаря будущего Кубка Азии, заставившая итальянского специалиста пересмотреть планы по дальнейшей работе с командой.
Окончательного решения 52-летний тренер пока не принял.
Федерация Узбекистана опровергла информацию об отставке
Сообщения о возможном уходе Каннаваро уже получили официальную реакцию. В Ассоциации футбола Узбекистана заявили, что эта информация не соответствует действительности, и призвали медиа и болельщиков доверять официальным сообщениям.
Руководитель отдела национальных сборных федерации Усмон Тошев также подтвердил, что у итальянца действующий контракт и будет руководить командой в предстоящем товарищеском матче против России.
Кубок Азии перенесли почти на год
Каннаваро возглавил сборную Узбекистана осенью 2025 года. Под его руководством национальная команда впервые в истории выступила на чемпионате мира-2026.
Кубок Азии-2027, который должен был состояться в Саудовской Аравии с 7 января по 5 февраля 2027 года, перенесли на период с 23 декабря 2027-го по 21 января 2028-го. Причиной стали ситуация в регионе, логистические трудности и перебои с транспортным сообщением.
Таким образом, вместо начала 2027 года континентальное первенство состоится почти годом позже. Новые даты турнира еще должны получить утверждение ФИФА.
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