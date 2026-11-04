Легенда итальянского футбола может уйти из сборной Узбекистана по странной причине

Перенос Кубка Азии повлиял на планы Каннаваро

По информации Фабрицио Романо, Фабио Каннаваро рассматривает возможность ухода с поста главного тренера сборной Узбекистана. Причиной стала смена календаря будущего Кубка Азии, заставившая итальянского специалиста пересмотреть планы по дальнейшей работе с командой.

Окончательного решения 52-летний тренер пока не принял.

Федерация Узбекистана опровергла информацию об отставке

Сообщения о возможном уходе Каннаваро уже получили официальную реакцию. В Ассоциации футбола Узбекистана заявили, что эта информация не соответствует действительности, и призвали медиа и болельщиков доверять официальным сообщениям.

Руководитель отдела национальных сборных федерации Усмон Тошев также подтвердил, что у итальянца действующий контракт и будет руководить командой в предстоящем товарищеском матче против России.

Кубок Азии перенесли почти на год

Каннаваро возглавил сборную Узбекистана осенью 2025 года. Под его руководством национальная команда впервые в истории выступила на чемпионате мира-2026.

Кубок Азии-2027, который должен был состояться в Саудовской Аравии с 7 января по 5 февраля 2027 года, перенесли на период с 23 декабря 2027-го по 21 января 2028-го. Причиной стали ситуация в регионе, логистические трудности и перебои с транспортным сообщением.

Таким образом, вместо начала 2027 года континентальное первенство состоится почти годом позже. Новые даты турнира еще должны получить утверждение ФИФА.