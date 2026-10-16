За критику руководства: "Манчестер Юнайтед" оштрафовал своего защитника после поражения в ЛЧ

Мартинес был оштрафован за критику руководства

После матча Лиги чемпионов против "Атлетико" аргентинец подверг критике руководство клуба. Мартинес заявил, что главный тренер Майкл Каррик получил в свое распоряжение недостаточно укомплектованный состав.

Также футболист выразил недовольство уровнем инвестиций в команду и заявил, что ожидает большего от технического директора Джейсона Уилкокса. После разговора с руководством и тренером в четверг 28-летний защитник опубликовал заявление, в котором извинился за свои слова.

"Разочарование после поражения заставило меня выразить свои чувства в момент и в месте, которые, возможно, были для этого неудачны. За это я хочу извиниться", - отметил Мартинес.

Аргентинец признал, что говорил на эмоциях

Футболист также подчеркнул, что встреча с представителями клуба прошла положительно, а стороны смогли открыто обсудить ситуацию.

Мартинес признал, что его слова не помогли объединить команду и подчеркнул, что теперь все должны сосредоточиться на общих целях - возвращении "Манчестер Юнайтед" к успехам.

"Наш клуб самый сильный, когда мы все едины, и я понимаю, что мои слова в тот момент этому не способствовали", – добавил аргентинец.

Будущее Мартинеса в Манчестере

Пока неизвестно, включит ли Майкл Каррик защитника в состав на воскресный матч против "Лидс Юнайтед". В то же время, по информации BBC Sport, будущее Мартинеса в клубе остается под вопросом.

Действующий контракт аргентинца рассчитан до завершения сезона, но у "Манчестера Юнайтеда" есть опция продления соглашения еще на один год. Клуб пока не решил, воспользуется ли им.

Сама ситуация вокруг критических высказываний футболиста считается исчерпанной, однако это не означает, что вопрос его долгосрочного будущего уже решен.