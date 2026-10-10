Когда Миколенко вернется на поле: Мойес сделал заявление об украинце
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может вернуться на поле уже 11 октября в матче шестого тура английской Премьер-лиги против "Галл Сити". Главный тренер ливерпульского клуба Дэвид Моес сообщил, что у футболиста есть шансы восстановиться после повреждения.
Об этом сообщает Sport RBC.UA. со ссылкой на официальный сайт "Эвертона".
Моес о Николенко
В преддверии выездного поединка против "Галл Сити" наставник "Эвертона" прокомментировал физическое состояние украинского защитника.
"У Миколенко есть шанс сыграть в воскресенье. Дополнительный день может помочь. Посмотрим", – заявил Моес.
Таким образом участие украинца в ближайшем матче остается под вопросом, однако тренерский штаб не исключает его возвращения уже на этой неделе.
Почему Миколенко пропускал матчи
27-летний футболист получил повреждение во время пребывания в расположении сборной Украины.
Защитник провел полный матч против Венгрии (1:0), после чего досрочно покинул национальную команду и пропустил встречи Лиги наций.
В нынешнем сезоне Миколенко сыграл семь матчей за "Эвертон" во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.
Следующий поединок ливерпульцы проведут в воскресенье, 11 октября, на выезде против "Галл Сити".