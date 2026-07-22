Киевское дерби переносится: известна новая дата матча "Динамо" - "Левый Берег"
Поединок стартового тура Украинской Премьер-Лиги сезона-2026/27 между киевским "Динамо" и столичным "Левым Берегом" не состоится в запланированные сроки. Игра была официально перенесена на зимний период.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу "Динамо" Киев.
Согласно решению клубов и организаторов, новой датой проведения поединка 1-го тура избрано 2 декабря 2026-го года. Эту встречу подопечные Игоря Костюка проведут на домашней арене.
О точном времени начала киевского дерби будет сообщено дополнительно. Предварительной датой поединка было 2 августа в 18:00.
Детали переноса
Интересно, что на момент выхода официального заявления на ресурсах динамовцев, соответствующая новость на официальном сайте УПЛ опубликована не была.
Смещение календаря традиционно связано с насыщенным графиком "Динамо" в квалификационных раундах еврокубков, где киевляне борются за путевку в основную сетку Лиги Европы.
Ранее мы сообщали, что в УПЛ опубликовали полное расписание 1-го тура чемпионата. За исключением столичного дерби, матчи других клубов остаются актуальными.