Киевское дерби переносится: известна новая дата матча "Динамо" - "Левый Берег"

Согласно решению клубов и организаторов, новой датой проведения поединка 1-го тура избрано 2 декабря 2026-го года. Эту встречу подопечные Игоря Костюка проведут на домашней арене.

О точном времени начала киевского дерби будет сообщено дополнительно. Предварительной датой поединка было 2 августа в 18:00.

Детали переноса

Интересно, что на момент выхода официального заявления на ресурсах динамовцев, соответствующая новость на официальном сайте УПЛ опубликована не была.

Смещение календаря традиционно связано с насыщенным графиком "Динамо" в квалификационных раундах еврокубков, где киевляне борются за путевку в основную сетку Лиги Европы.