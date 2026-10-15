Кейн и "Бавария" приблизились к развязке: что ждет английскую звезду

Что известно о новом контракте

По имеющейся информации, "Бавария" и Кейн достигли принципиальной договоренности о продлении сотрудничества до лета 2029 года.

Сейчас стороны находятся на завершающем этапе переговоров. Клуб уже передал необходимые документы юристам для проверки и утверждения. Ожидается, что о новом соглашении официально объявят в ближайшее время.

Действующий контракт английского форварда рассчитан до лета 2027 года. Таким образом, продление позволит мюнхенцам сохранить своего главного нападающего еще на два сезона. По данным СМИ, стороны также согласовали финансовые условия сотрудничества.

Рекорды и трофеи Кейна в Мюнхене

Кейн перешел в "Баварию" из лондонского "Тоттенхэма" летом 2023 года. С тех пор он провел за немецкий клуб 156 матчей и забил 154 гола.

За это время нападающий дважды становился чемпионом Германии, выигрывал Кубок страны и дважды завоевывал Суперкубок. Кроме того, Кейн становился лучшим бомбардиром Бундеслиги в каждом из трех своих сезонов в составе мюнхенцев.

Англичанин продолжает демонстрировать высокую результативность и остается одним из главных претендентов на "Золотой мяч". В прошлом сезоне он забил 73 гола за клуб и сборную в 65 матчах, в том числе шесть раз отличился на чемпионате мира.