Камбек "Буковины" и спасение на последних минутах: "Полесье" потеряло очки в УПЛ
Черновицкая "Буковина" и житомирское "Полесье" сыграли вничью в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги. Хозяева сумели отыграться после пропущенного мяча и выйти вперед, однако не удержали победу в драматической концовке.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
"Буковина" ответила на гол Брагару двумя мячами
На 18-й минуте "Полесье" вышло вперед благодаря эффектному удару Максима Брагару из-за пределов штрафной. После рикошета мяч перелетел вратаря хозяев и оказался в сетке.
На 35-й минуте игру пришлось приостановить из-за воздушной тревоги. После возобновления встречи черновчане смогли отыграться еще до перерыва.
На 44-й минуте Виталий Дахновский сравнял счет, вернув интригу в противостояние.
Второй тайм активнее начала "Буковина". На 56-й минуте Андрей Бусько отличился вторым голом хозяев и вывел свою команду вперед – 2:1.
Пенальти спас "Полесье" от поражения
После пропущенного мяча житомиряне оказались в роли догоняющих и были вынуждены искать возможности для спасения.
"Буковина" долгое время удерживала минимальное преимущество и близилась к важной победе над одним из фаворитов чемпионата.
Однако уже в компенсированное время гости получили право на пенальти. На 90+2-й минуте Владислав Велетень реализовал одиннадцатиметровый удар и спас "Полесье" от поражения.
В итоге команда Руслана Ротаня набрала 19 очков и осталась на второй позиции в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Шахтера" на два балла.
"Буковина" с восемью очками занимает десятое место.
В следующем туре черновицкая команда 17 октября встретится с "Кудровкой", а "Полесье" 18 октября будет принимать киевское "Динамо".
"Буковина" – "Полесье" – 2:2 (1:1)
Голы: Дахновский, 44, Буско, 56 – Брагару, 18, Великан, 90+2 (пенальти).
Ранее "Динамо" в большинстве одолело "Карпаты" в центральном матче УПЛ