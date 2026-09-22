"Импонирует подход Мальдеры": Левченко – о старте сборной Украины в Лиге наций

Новые эмоции помогут сборной Украины

Евгений Левченко считает, что для многих игроков национальной сборной Украины сейчас открывается окно возможностей, чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны. Эксперт отметил и кадровую политику нового тренерского штаба, который вместе с молодыми футболистами вызвал в сборную игроков, которые не пользовались популярностью у Сергея Реброва.

"Хотелось бы, чтобы начали хорошо. У нас новый тренер, новый подход, новые эмоции. Надеюсь, что многие футболисты понимают, насколько это может быть крутой шанс для них зарекомендовать себя в самых лучших традициях. Мне кажется, всегда круто видеть, когда есть новый тренер, который дает возможность проявить себя как молодым футболистам, так и тем, которые были списаны бывшим коучем. Я считаю, это очень правильно", – сказал Евгений Левченко.

Человечный подход Мальдеры

Вместе с тем, Евгений Левченко с позитивной стороны отметил подход Андреа Мальдеры к делу и его отношение к футболистам. В этой связи, эксперт ожидает другого характера игры от сборной Украины по сравнению с выступлениями под руководством предыдущего тренеркого штаба.

"Венгрия, Грузия, Северная Ирландия – серьезные соперники. Но в плане опыта это отличные матчи. Если говорить глобально, то от этой сборной я ожидаю другой игры, чем была при предыдущем главном тренере. В целом, мне импонирует подход Мальдеры в плане того, как он общается, как он себя позиционирует. По всем параметрам мне кажется, что у этого тренера более равномерный, человечный подход, чем был при предыдущем тренере", – резюмировал Левченко.

Когда играет сборная Украины

В текущем игровом цикле команда проведет четыре матча. Сначала украинская команда сыграет две выездные игры, а затем два номинально домашних, которые припадут уже на начало октября. "Домашние" матчи сборная Украины проведет в Словакии.

Календарь сборной Украины в Лиге наций