Гвардиола готовится к громкому возвращению из-за ситуации с "Манчестер Юнайтед"

Гвардиола может заменить Почеттино в сборной США

По информации источников, осведомленных о ситуации, Пеп Гвардиола является одним из кандидатов, которых Американская федерация футбола рассматривает на разных этапах внутреннего процесса поиска тренера.

Интерес к испанцу может стать особенно актуален, если Маурисио Почеттино покинет сборную США. Ранее стало известно, что аргентинец является приоритетным кандидатом "Манчестер Юнайтед" взамен Майклу Каррику, если английский клуб решит сменить главного тренера.

В то же время, переговоры с Гвардиолой вряд ли будут простыми. Испанец остается одним из авторитетнейших тренеров мирового футбола, но в последнее время не демонстрировал особого желания быстро возвращаться к работе.

Почему Гвардиола может заинтересоваться работой со сборной США

Несмотря на сложность потенциальных переговоров, Гвардиолы уже имели контакты с американской федерацией. Кроме того, специалист неоднократно положительно отзывался о возможности работы в США.

После ухода из "Барселоны" в 2012 году испанец провел год в Нью-Йорке, где жил вместе с семьей во время тренерской паузы. А в 2024, комментируя назначение Почеттино на должность главного тренера сборной США, Гвардиола назвал страну интересной возможностью для построения долгосрочного проекта.

"США - это увлекательное место для того, чтобы попытаться построить проект на многие годы и вывести национальную команду на следующий уровень. Потенциал США благодаря количеству людей, спорту и тому подобное", - заявлял тренер.

Интерес американцев к Гвардиоле имеет давнюю историю. Бывший президент федерации Санил Гулати поддерживает хорошие отношения с испанцем и еще много лет тому назад впервые предложил ему рассмотреть возможность возглавить национальную команду.

Когда сборная США может начать поиск нового тренера

Главной задачей федерации остается подготовка команды к ближайшим матчам. Сборная США предстоит сыграть против Гаити в четвертьфинале Лиги наций КОНКАКАФ. По состоянию на 11 ноября Почеттино продолжал руководить тренировками и, как ожидается, останется в должности во время этих поединков.

После этого у американской федерации будет примерно четыре месяца для поиска нового наставника и переговоров с потенциальными кандидатами. В декабре сборная планирует провести тренировочный сбор преимущественно с футболистами, выступающими во внутреннем чемпионате, вне официального международного окна. Следующие матчи команды запланированы только на март.

Таким образом, в случае ухода Почеттино у Гвардиолы будет достаточно времени для переговоров и принятия решения о возможном возвращении к тренерской работе.