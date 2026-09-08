Громкая отставка: "Ингулец" уволил Кобина после провального старта

Результаты Кобина во главе "Ингульца"

Василий Кобин возглавлял команду с июня 2024 года. Под его руководством коллектив пережил сложный период. Именно под его руководством "Ингулец" в сезоне-2024/25 занял 15-е место и напрямую вылетел в Первую лигу.

В прошлом сезоне клуб из Петрова занял пятое место в Первой лиге, а в этом сезоне после 6 туров набрал 8 очков и занимает 8 место.

"Благодарим за преданность делу, профессионализм и вклад в историю клуба. Желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере", - говорится в заявлении прессслужбы "Ингульца".

Кто будет готовить команду к следующему матчу

Вместе с Кобиным "Ингулец" покидает и его тренерский штаб. Временно исполнять обязанности главного тренера будет Александр Стахов, ранее работавший ассистентом Кобина.

Свой следующий поединок в 7-м туре Первой лиги "Ингулец" проведет 12 сентября против харьковского "Металлиста".