"Гитлеровские методы" в "Милане": футболист шокировал подробностями работы португальского тренера
Защитник "Милана" и сборной Сербии Страхиня Павлович припомнил работу под руководством бывшего тренера итальянского клуба Сержиу Консейсау. Португалец ввел ряд необычных правил, а его подход к дисциплине футболист сравнил с методами диктатора.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Goal.
Запрет "Нутеллы" и армейская дисциплина
Защитник признался, что португальский специалист ввел в команде почти армейскую дисциплину, которая порой доходила до абсурда. Уже при первом знакомстве с коллективом Консейсау намеренно заставил игроков и руководство клуба ждать себя 40 минут, сидя в собственном кабинете, чтобы сразу продемонстрировать, кто в доме хозяин.
Помимо психологического давления, тренер установил ряд строгих правил во время тренировок и выездов:
Пищевые ограничения: наставник категорически запретил игрокам употреблять шоколадную пасту "Нутелла" – это табу действует в команде до сих пор.
Экипировка при любой погоде: футболистов обязали надевать наколенники и налокотники на каждую тренировку независимо от температуры – будь то мороз или 35-градусная жара.
Изоляция на выездах: в отелях игроков полностью отделяли от остального персонала клуба.
"Он хороший парень, он мне нравится, но методы у него были гитлеровские. За три дня до матча несколько игроков пошли на концерт и задержались там до 11 вечера... У него были помощники, или, если хотите, шпионы, которые ему обо всем докладывали, и он поднял такой шум, что никого из тех пяти или шести игроков не выпустили на поле в следующей игре", – вспомнил Павлович.
Прогресс под руководством Аллегри
Португальский специалист возглавлял "россонери" с 30 декабря 2024 года по 29 мая 2025-го, после чего команду принял Массимилиано Аллегри. Именно итальянского специалиста Павлович назвал тренером, который дал ему наибольший толчок в развитии после переезда в Серию А.
По словам серба, обладая хорошей скоростью и физическими данными, он значительно уступал местным игрокам в тактической грамотности, поскольку в родном "Партизане" этому уделяли слишком мало внимания. Работа с Аллегри помогла защитнику восполнить эти пробелы и выйти на новый уровень понимания игры.
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