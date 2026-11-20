Запрет "Нутеллы" и армейская дисциплина

Защитник признался, что португальский специалист ввел в команде почти армейскую дисциплину, которая порой доходила до абсурда. Уже при первом знакомстве с коллективом Консейсау намеренно заставил игроков и руководство клуба ждать себя 40 минут, сидя в собственном кабинете, чтобы сразу продемонстрировать, кто в доме хозяин.

Помимо психологического давления, тренер установил ряд строгих правил во время тренировок и выездов:

Пищевые ограничения: наставник категорически запретил игрокам употреблять шоколадную пасту "Нутелла" – это табу действует в команде до сих пор.

Экипировка при любой погоде: футболистов обязали надевать наколенники и налокотники на каждую тренировку независимо от температуры – будь то мороз или 35-градусная жара.

Изоляция на выездах: в отелях игроков полностью отделяли от остального персонала клуба.

"Он хороший парень, он мне нравится, но методы у него были гитлеровские. За три дня до матча несколько игроков пошли на концерт и задержались там до 11 вечера... У него были помощники, или, если хотите, шпионы, которые ему обо всем докладывали, и он поднял такой шум, что никого из тех пяти или шести игроков не выпустили на поле в следующей игре", – вспомнил Павлович.

Прогресс под руководством Аллегри

Португальский специалист возглавлял "россонери" с 30 декабря 2024 года по 29 мая 2025-го, после чего команду принял Массимилиано Аллегри. Именно итальянского специалиста Павлович назвал тренером, который дал ему наибольший толчок в развитии после переезда в Серию А.

По словам серба, обладая хорошей скоростью и физическими данными, он значительно уступал местным игрокам в тактической грамотности, поскольку в родном "Партизане" этому уделяли слишком мало внимания. Работа с Аллегри помогла защитнику восполнить эти пробелы и выйти на новый уровень понимания игры.