Футбол будущего в Уругвае: судья показывал цифровые карты во время матча (ВИДЕО)
Во время матча Кубка Уругвая между "Насьоналем" и "Рентистасом" арбитр впервые использовал цифровую карту. Экспериментальная разработка дозволяет автоматом фиксировать дисциплинарные решения.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на аналитический аккаунт Borda Analista в соцсети X.
Вместо пластиковых карт - электронное устройство
Технологическая новинка появилась во время матча 1/8 финала Кубка Уругвая между "Насьоналем" и "Рентистас". Сам матч завершился победой "Насьоналя" со счетом 3:0.
Но самое большое внимание привлек арбитр Эдуардо Варела – он использовал электронное устройство для демонстрации дисциплинарных наказаний. Вместо привычных пластиковых карт судья воспользовался аппаратом, похожим на мобильный телефон. На нем есть две кнопки – для показа желтой и красной карточек.
С помощью устройства Варела продемонстрировал виртуальную желтую карточку представителю "Рентистаса" Хуану Пабло Плади, наказав его за фол в центре поля.
Пока технологию тестируют в уругвайском футболе.
Как работают цифровые карты
Главная особенность новшества состоит в автоматической передаче информации. После нажатия соответствующей кнопки, данные о дисциплинарном решении поступают в систему COMET Уругвайской футбольной ассоциации.
Это позволяет арбитрам не вносить соответствующие записи в протокол вручную после завершения матча. Система также может использоваться для фиксации других важных событий: забитых и упраздненных голов, назначенных пенальти и замен.
В перспективе доступ к этим данным планируется предоставить представителям медиа. Это поможет журналистам быстрее получать информацию о событиях на поле и решениях судей, в частности во время спорных эпизодов.
Если эксперимент окажется успешным, цифровые карты могут стать еще одним инструментом технологической модернизации футбольного судейства.
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