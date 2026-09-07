В ФИФА сделали заявление о выборах Инфантино после громкого скандала с ЧМ

Планы Инфантино

В руководящей организации мирового футбола заверили, что планы действующего президента остаются неизменными, вне зависимости от последних событий в футбольном сообществе.

"Президент ФИФА еще в апреле объявил, что будет баллотироваться на переизбрание в 2027 году. Конечно, ничего не изменилось. Господин Инфантино примет участие в выборах", - заявил спикер ФИФА.

Скандальный проект и реакция

Причиной глубочайшего кризиса в отношениях между руководством ФИФА и континентальными федерациями стала попытка продать часть коммерческих прав на чемпионат мира внешним частным инвесторам. Эта инициатива вызвала шквал возмущения, из-за чего ряд европейских структур выразили недоверие швейцарскому функционеру.

На фоне жесткого давления организация отказалась от противоречивого проекта, а сам Инфантино публично признал ошибки. Впрочем, это не остановило волну критики.

Поиск альтернативы и когда выборы

Возглавляющий организацию с 2016 года Джанни Инфантино пока остается единственным официальным претендентом. Однако европейский футбольный союз (УЕФА) совместно с партнерскими конфедерациями Азии и КОНКАКАФ уже готовится выдвинуть альтернативного кандидата.

Впрочем, ни одного имени потенциальных соперников действующего президента ФИФА пока не объявлено. Конечный срок подачи заявок на участие в выборах – 18 ноября. Сами же выборы пройдут 18 марта 2027 на 77-м конгрессе организации в Рабате (Марокко).