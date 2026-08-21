Фастфуд для гурманов: Лига 1 2026/2027 - сезон "золотых котлет" и украинского "цемента"

Сегодня стартует новый сезон французской Лиги 1. Первую скрипку в этом действе сыграют "Марсель" и "Страсбург" на легендарном "Велодроме". Это будет только первый акт 34-туровой драмы, ведь 18 команд проведут всего 306 матчей. Финишная прямая запланирована на 29 мая 2027, поэтому впереди у команд длинный марафон.

Среди противостояний первого тура, наибольшее внимание привлекают поединки других фаворитов чемпионата: действующий чемпион ПСЖ примет "Ренн" на "Парк де Пренс", "Лион" поедет в гости в Тулузу, а действующий обладатель Кубка Франции и сенсационный победитель нынешнего Суперкубка Франции, "Ланс", дома сыграет с "Осером".

А уже второй тур принесет "Лиллю" домашний матч с ПСЖ и противостояние "Монако" с "Марселем". Как видите, Франция не любит долгих прелюдий: главные блюда подают уже в начале сезона.

От ПСЖ ждут повторения успехов прошлого сезона (фото: Getty Images)

Еще до начала чемпионат получил главную интригу лета. 16 августа на стадионе Боллар-Делилес "Ланс" победил ПСЖ в финале Суперкубка Франции со счетом 1:0. Единственный гол на 32-й минуте забил новый капитан "Ланса" Флориан Товен, воспользовавшись прострелом Матье Удоля. Это первое поражение парижан в турнире начиная с 2022 года, и первый официальный трофей Суперкубка Франции для "Ланса" в истории клуба.

Сезон 2026/2027 обещает стать новым витком в развитии чемпионата, где деньги, талант и тактика переплетаются в невероятный клубок интриг. Мы стоим на пороге нового футбольного рока и атмосфера вокруг него сгущается, как перед грозой.

Королевский фастфуд. Как "Биг Мак" съел французский футбол

Лига официально носит имя "Ligue 1 McDonald's", и это не просто спонсорское название, а своеобразный символ современной коммерциализации. В этом есть доля иронии: футбол, не всегда стремившийся быть искусством, упаковывается в знакомые всем "желтые коробки". Но за этой метафорой стоит колоссальная финансовая инъекция, позволяющая клубам дышать свободнее.

Это та самая "золотая котлета", которая кормит всю систему, от академий до клубов разных дивизионов французского футбола. Контракт был подписан на 3 года (с сезона 2024/2025), поэтому впереди – финальный год сотрудничества.

Если раньше чемпионат Франции ассоциировался с изящным стилем игры (во времена Зидана), то теперь он напоминает четко отлаженный конвейер, где каждая деталь – от маркетинга до медиаправ – работает на общий продукт. Украинские зрители смогут следить за всеми матчами Лиги 1 на медиасервисе MEGOGO. Эксклюзивный контракт на этот турнир действует до конца сезона 2028/2029 годов.

Горячие кресла: тренерская революция в Лиге 1

Этим летом тренерские ряды Лиги 1 испытали беспрецедентную турбулентность. 12 из 18 клубов сменили главных тренеров – абсолютный рекорд в XXI веке. Для сравнения: в прошлом сезоне таких изменений было всего два. Лишь четыре команды, игравшие в элите прошлого года, сохранили доверие к своим наставникам: ПСЖ (Луис Энрике), "Лион" (Паулу Фонсека), "Ренн" (Франк Эз) и "Гавр" (Дидье Дигар).

В пятерке топ-клубов интриги бушуют не меньше, чем на трансферном рынке. "Ланс" потерял Пьера Сажа (перешел в "Кристалл Пелас") и пригласил немца Дино Топпмеллера из "Айнтрахта" – двухлетний контракт. "Марсель" сделал ставку на Бруно Женезе, который перешел из "Лилля" (вывел команду в Лигу чемпионов) и должен успокоить раздевалку "Велодрому".

"Монако" – самое громкое назначение: 41-летний бразилец Филиппе Луис (бывший игрок "Челси" и "Атлетико") подписал контракт до 2028 года после победы в Кубке Либертадорес из "Фламенго". "Лилль" возглавил Давиде Анчелотти – сын легендарного Карло. "Ниццу" – Оливье Панталони, "Страсбур" – португалец Уго Оливейра. Эти изменения обещают сделать тактическую картину чемпионата невероятно разнообразной и непредсказуемой.

Украинский след. Цемент для ПСЖ и лионский ренессанс

Главной интригой для украинского болельщика, безусловно, является судьба Ильи Забарного в лагере ПСЖ. Для Ильи дебютный сезон в Лиге 1 получился неоднозначным. Несмотря на то, что он сыграл 37 матчей во всех турнирах и отыграл полные 90 минут в недавнем Суперкубке Франции, в важнейших матчах (в частности, в Лиге чемпионов), Луис Энрике чаще всего оставляет его в ротации или выпускает на замену.

Главный приоритет 23-летнего украинца – стабильное место в стартовом составе, особенно в ключевых матчах еврокубков. В этой связи в европейских СМИ активно обсуждаются новость о заинтересованности в услугах украинца со стороны "Тоттенхема". Лондонский клуб рассматривает Забарного как идеальную замену ушедшему из команды Кристиану Ромеро. Забарный отлично адаптирован к АПЛ по выступлениям за "Борнмут", что делает его приоритетной целью для "шпор" для закрытия летнего трансферного окна. Если же трансфер не состоится, Забарный получит еще один шанс стать цементом защиты ПСЖ.

Также следует внимательно следить за лионским направлением. Португалец Паулу Фонсека, знакомый украинским болельщикам за работой в "Шахтере", возглавляет "Лион" и пытается вернуть величие некогда сильнейшего клуба страны. Наставник, демонстрирующий атакующий, интеллектуальный футбол, получил в свое распоряжение интересную команду, частью которой в завершающей стадии сезона 2025/2026, стал и украинец Роман Яремчук.

Паулу Фонсека (фото: Getty Images)

И хотя Яремчук вернулся в "Олимпиакос", слухи о его возможном продолжении карьеры во Франции не утихали летом. Его аренда в "Лион" весной 2026 года (5 голов и 1 ассист в 14 матчах) показала, что он способен забивать в этом чемпионате.

Трансферное меню. Как ПСЖ меняет вкус

Это лето стало насыщенным изменениями в составе для парижского клуба. Команду покинули форвард Рандаль Коло Муани (Ювентус), южнокорейский атакующий полузащитник Ли Кан Ин (Атлетико) и португальский форвард Гонсалу Рамуш (Милан).

А вместе с ними – скорее всего, покинет клуб и атакующий вингер Брэдли Барколя, который отказывается продлевать контракт с клубом и находится в шаге от громкого трансфера до английского "Ливерпуля". Сумма потенциального соглашения оценивается в пределах 130–150 миллионов евро.

Казалось бы, катастрофа? Но ПСЖ всегда умел превращать неопределенность в возможность и провел продуктивную трансферную компанию. Магнес Аклиуш, приобретенный у "Монако" за около 50 миллионов евро, – это технический бриллиант, способный закрыть позицию под нападающим или на фланге. Ферран Торрес, главный герой финала ЧМ-2026, пришедший из "Барселоны" (50 миллионов евро), добавляет вариативности в атаке – это универсал, умеющий закрывать любую позицию в атакующей тройке.

А громкий трансфер атакующего полузащитника Мики Годтса из "Аякса" (55 миллионов евро) – это ставка на перспективу. Бельгиец выдал фантастический сезон в Нидерландах (17 голов и 12 ассистов), и хотя ему еще придется доказывать свой уровень в новом для себя чемпионате, можно с уверенностью говорить, что его дриблинг и скорость идеально подходят для матчей Лиги 1.

Армия претендентов: "Марсель", "Ланс", "Лион" и другие рыцари

Фаворит очевиден – ПСЖ выигрывает чемпионат в 68% симуляций суперкомпьютера Opta. Однако прошлый сезон показал, что гегемония может быть не столь очевидна.

"Ланс", финишировавший вторым в шаге от трофея, понес серьезные потери: клуб покинул ключевой полузащитник Мамаду Сангаре проданный в английский "Брентфорд". Также ушли защитники Маланг Сарр и Факундо Медина, полузащитники Аллан Сен-Максимен и Адриен Томассон, нападающий Уэсли Саид.

Начинающими командами стали центральные полузащитники Ясин Титрауи ("Шарлеруа", 8 миллионов евро, главное подписание лета) и Микаэль Кюизанс, польский вингер Михал Скурась, нападающий Франьо Иванович, также в команду вернулся бельгийский атакующий полузащитник Торган Азар.

На место главного тренера вместо Пьера Сажа (перешел в "Кристалл Пелес") пришел немецкий специалист Дино Топпмеллер, выбравший "Ланс", отклонив предложения "Милана" и "Кристалл Пелас" ради выступления в Лиге чемпионов.

"Лион" под руководством Фонсеки в дальнейшем становится все более сбалансированным и опасным. Клуб усилился центральным полузащитником Мадсом Бидструпом из австрийского "Зальцбурга" за 10,5 миллиона евро и приобрел перспективного 20-летнего вингера "Боруссии" Дортмунд Жульена Дюранвиля за 5 миллионов евро, в аренду были взяты защитник Закари Атека ("Ювентус").

Основные потери "Лиона" также ощутимы: Афонса Морейра продан в "Байер" из Леверкузена за 29,5 миллионов евро, клуб покинули Мартин Сатриано, Эндрик и украинец Роман Яремчук. Отдан в аренду к испанскому "Хетафе" опорному полузащитнику Орелю Мангалю.

"Марсель" провел масштабную кадровую перестройку. Из-за финансового давления клуб распродал своих главных высокооплачиваемых звезд, заработав на трансферах около 69 миллионов евро. В то же время руководство инвестировало 40,1 миллиона евро в обновление состава и подписание новых амбициозных лидеров. Среди основных трансферов необходимо отметить выкуп арендованных игроков, в том числе Факундо Медины из "Ланса" за 18 миллионов евро, Тимоти Веа из туринского "Ювентуса" за 14,4 миллиона евро (сына легендарного Джорджа Веа).

Кто оставил команду летом: лучший бомбардир последних двух сезонов Мэйсон Гринвуд (48 голов за два года в "Марселле") продолжил карьеру в турецком "Фенербахче". Херонимо Рульи (вратарь) – 34-летний опытный голкипер перешел к английскому "Манчестер Сити" на роль дублера, а в испанское "Депортиво" из Ла Коруньи отправился опытный Пьер-Эмерик Обамеянг. После завершения аренды команду покинули молодой талант Итан Нванери (возвратился в "Арсенал") и опорник Артур Вермерен (возвратился в РБ "Лейпциг").

Для "Монако" главным событием трансферного лета 2026 года стал разрыв контракта с согласия сторон со звездным полузащитником Полем Погба, а также продажа Аладжи Бамба в "Ньюкасл" и Кассум Уаттар в "Бешикташ". Основным усилением состава стал громкий переход вингера Ансу Фати из "Барселоны", к которому присоединились нападающий Маттис Аблин ("Нант") и защитники Усадьба Сане ("Мец") и Назинью ("Серкль Брюгге").

Летнее трансферное окно во Франции закрывается 1 сентября, поэтому нынешние составы команд еще могут измениться.

Низ меню: новички против системы

В элитный дивизион напрямую поднялись чемпион и серебряный призер Лиги 2 - "Труа" и "Ле-Ман", тогда как "Мец" и "Нант" выбыли во второй дивизион по итогам прошлого сезона.

Труа входит в City Football Group – ту самую структуру, которая владеет "Манчестер Сити". Клуб возвращается в элиту после многолетнего отсутствия: команда пережила настоящие качели последних сезонов, включая формальный вылет в третий дивизион, от которого ее спасло административное понижение "Бордо".

И все же, "Труа" по итогам прошлого сезона завоевала выход в Лигу 1 как победитель Лиги 2. Наибольшим достижением в истории клуба остается победа в Кубке Интертото еще в 2001 году.

"Труа" ярко вернулась в Лигу 1 (фото: Getty Images)

"Ле-Ман" получил путевку в элиту, заняв второе место в регулярном чемпионате Лиги 2, и сделал это феерическим образом: клуб проиграл всего четыре матча за весь сезон. Для команды это первый сезон в элитном дивизионе в новейшей истории – последний раз клуб играл в Лиге 1 более пятнадцати лет назад.

Букмекерские конторы не питают иллюзий относительно перспектив обоих новичков: и "Труа", и "Ле-Ман" традиционно включают в главные кандидаты на вылет еще до старта сезона. Французские эксперты солидарны в оценке: главная задача для обеих команд – не борьба за середину таблицы, а элементарное выживание среди 18 клубов элиты.

Звездное ассорти. Лица, продающие игру

Кто будет главным героем нового сезона Лиги 1? Однозначно лидером и самым ценным активом Лиги остается Витинья. Этот португалец – мозг и сердце ПСЖ, его доведенные до автоматизма передачи задают ритм всей игре парижан.

Рядом с ним – триумфатор в прошлом сезоне, обладатель Золотого мяча 2025 года, 29-летний французский вингер Усман Дембеле, также получивший награду лучшего игрока Лиги 1 сезона 2025/2026.

Грузинский атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия добавляет команде импровизации и восточной харизмы, делая атаку ПСЖ почти безудержной. Также свою порцию внимания от болельщиков получат звездные новички ПСЖ – Магнес Аклиуш, Ферран Торрес и Мика Годтс.

Отдельного упоминания заслуживает юный Аюб Буадди из "Лилля", которого прочат в лучшие полузащитники Европы и трансферная стоимость которого уже оценивается в 80 миллионов евро. Главная звезда и вожак "Ланса" Флориан Товен, чемпион мира 2018 года, переживает в клубе вторую молодость.

У "Монако" лидерство на себя берет опорный полузащитник и капитан Денис Закария, а форвард Александр Ляказетт в "Лионе" пытается доказать, что еще способен тянуть команду к вершинам. 39-летний Оливье Жиру ("Лилль") – это символ эпохи, который остается образцом профессионализма для младших партнеров и который год доказывает, что возраст – лишь цифра.

Интересные факты. Лига 1 как фабрика грез

Лига 1 традиционно считается Лигой талантов и это не пустые слова. Французские академии – лучшие в Европе по количеству подготовленных игроков для топ-чемпионатов. В отличие от большинства ведущих европейских чемпионатов здесь доверяют молодежи, дают ей шанс. Скажем, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром стал Эстебан Лепо из "Ренна" (21 гол), который вряд ли бы получил большое количество игрового времени в Испании или Англии.

Отдельная магия скрывается на стадионах. "Велодром" в Марселе – это не просто арена, это адский котел, где атмосфера может деморализовать даже самых опытных соперников. Уникальность французского чемпионата – в контрасте: от аншлагов на матчах ПСЖ до камерной атмосферы небольших городков, где живет любовь к игре. Несколько интересных фактов:

Бруно Женезио этим летом сделал неожиданный шаг: возглавив "Лилль" в 2024 году, он за два сезона привел клуб в Лигу чемпионов, а теперь просто перебрался в "Марсель". Тренерское место Женезио в "Лилле" занял Давиде Анчелотти.

Давиде Анчелотти (37 лет) младше своего лидера атаки Оливье Жиру (39 лет) – сам тренер публично признал, что делится тренерскими полномочиями с ветераном раздевалки.

Флориан Товен – уже третий чемпион мира 2018 года, вернувшийся в Лигу 1: ранее в чемпионате вновь появились Поль Погба (Монако) и Оливье Жиру (Лилль).

Главный тренер "Ланса" Дино Топпмеллер и новичок команды Микаэль Кюизанс уже работали вместе в "Баварии" - тренер лично вел переговоры по трансферу игрока.

Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона 2025/2026 – по итогам турнира он оформил 10 голов и 7 результативных передач в 16 матчах.

Эпилог. Гегемония в цифрах и прогноз

Сезон 2026/2027 обещает стать настоящей тактической мозаикой: двенадцать новых лиц на тренерских мостиках принесут в элитный дивизион двенадцать уникальных философий, каждая из которых будет стремиться утвердиться на газоне.

Прогноз от суперкомпьютера неумолим: ПСЖ получит шестой титул подряд.

Букмекерские коэффициенты, как и прогнозы суперкомпьютера Opta, единодушны в одном: шестой титул ПСЖ подряд – дело почти решенное. Приведенные цифры подтверждают масштаб пропасти между гегемоном и остальной лиги.

Согласно усредненным котировкам ведущих букмекеров, вероятность победы ПСЖ отражена в коэффициенте 1,13. Ближайший конкурент, "Марсель", шансы которого оцениваются в 12:00. "Монако" имеет коэффициент 17,00, а "Ланс" – 21,00. "Лилль" получил котировки 23,00, а "Лион" замыкает топ-претендентов с показателем 26,00.

Как видим, букмекерские котировки почти зеркально отражают прогнозы Opta, где вероятность чемпионства ПСЖ достигает 68,1%. Это и есть главная интрига сезона: кто из этой пятерки - "Марсель", "Ланс", "Лилль", "Монако" и "Лион", сможет финишировать вторым и автоматически попасть в групповой этап главного еврокубка. Борьба за эту позицию обещает быть горячее, чем борьба за чемпионство.

Другие команды Лиги также имеют свои "козыри в рукаве" и будут бороться за свои позиции в Лиге, кто-то - за право выступления в Европе, а кто-то - за право остаться в "меню" элитного дивизиона Франции еще на один год.

Но прогнозы остаются только на бумаге, настоящая драма состоится на газоне, где сенсация может родиться вопреки любым цифрам прогнозов и бюджетов, поэтому надеюсь, что новый сезон даст нам много новых интересных интриг.

Борьба будет жаркой, ставки – высокими, а Лига 1 McDonald's готова накормить нас футбольным праздником. Bon appétit.