УЕФА объединился вокруг единой кандидатуры

Специальная встреча представителей европейских футбольных ассоциаций состоялась 16 ноября под председательством президента УЕФА Александера Чеферина. По ее итогам участники единогласно пригласили президента Федерации футбола Франции Филиппа Диалло принять участие в выборах главы ФИФА и пообещали ему полную поддержку.

В совместном заявлении европейские ассоциации выразили серьезную обеспокоенность направлением развития мирового футбола под руководством Джанни Инфантино. Они призвали восстановить единство и доверие в футбольном сообществе, а также подчеркнули необходимость прозрачного управления и более тесного сотрудничества с национальными федерациями.

Сам Диалло уже согласился баллотироваться. Его кандидатуру должен официально утвердить Исполнительный комитет Федерации футбола Франции на заседании 17 ноября.

Что известно о кандидате от Европы

63-летний Филипп Диалло – французский юрист и спортивный функционер с многолетним опытом управления в футболе.

До назначения президентом национальной федерации он возглавлял организацию, представляющую интересы профессиональных клубов Франции, входил в правление Профессиональной футбольной лиги и работал в структурах ФИФА по разрешению споров.

Федерацию футбола Франции Диалло возглавляет с января 2023 года. Сначала он стал исполняющим обязанности президента после отставки Ноэля Ле Гре, а в июне того же года победил на полноценных выборах. В декабре 2024-го функционер переизбрался на новый четырехлетний срок. Также с 2023 года он входит в Исполнительный комитет УЕФА.

Отношения французского руководителя с Инфантино обострились осенью 2026 года. В сентябре FFF официально отозвала поддержку переизбрания швейцарца, а сам Диалло заявлял, что его инициативы во время и после чемпионата мира-2026 серьезно навредили имиджу и единству футбола.

Кто еще претендует на президентское кресло ФИФА

Главным соперником Диалло станет действующий президент организации Джанни Инфантино, который руководит ФИФА с 2016 года и уже объявил о намерении баллотироваться на четвертый срок.

Ранее об участии в избирательной гонке заявили еще два претендента: почетный президент Ассоциации футбола Японии и член Совета ФИФА Коко Тасима, а также бывший защитник сборной Швейцарии и лондонского "Тоттенхема" Рамон Вега.

Среди потенциальных кандидатов также называли руководителя отдела глобального развития футбола ФИФА Арсена Венгера, однако он отказался от этих планов. Не будет баллотироваться и президент УЕФА Александер Чеферин.

Выборы президента ФИФА запланированы на 18 марта 2027 года. Они состоятся во время 77-го Конгресса организации в марокканском Рабате. Для регистрации каждый претендент должен получить письменную поддержку как минимум пяти национальных ассоциаций – членов ФИФА.