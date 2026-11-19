Жена прервала вымышленную пресс-конференцию

Блоггер под ником The Fat Centre Back создает контент, посвященный прохождению карьеры за "Эвертон" в футбольном симуляторе Football Manager. Во время одного из стримов 37-летний мужчина настолько вжился в роль главного тренера команды, что устроил в собственной спальне импровизированную пресс-конференцию.

Однако его выступление прервала жена, напомнившая мужу, что ему уже 37 лет, у него двое детей и одновременно беседует с вымышленными людьми. Блогер не растерялся и продолжил играть роль тренера. Он уверял жену, что перед ним находится вся команда, а среди присутствующих есть даже защитник Джеймс Тарковски.

Муж также объяснил, что жена якобы вернулась из клубной столовой, а дети пришли посмотреть на футболистов. В конце концов, он попросил ее покинуть помещение, ведь у него продолжается пресс-конференция.

"Эвертон" пригласил блоггера в настоящий прессцентр

Видео семейного спора быстро стало вирусным и привлекло внимание самого клуба. "Эвертон" решил поддержать своего болельщика и пригласил его на тренировочную базу, где организовал настоящую пресс-конференцию.

В этот раз блоггер сидел уже в официальном пресс-центре английской команды. Более того, в помещение неожиданно вошел тот самый Джеймс Тарковски, о котором мужчина говорил во время вирусного сдержания.

Защитник поздравил его словами "Доброе утро, босс!", а блогер ответил футболисту обращением "капитане". Тарковски также рассказал, что видео показал ему один из партнеров по команде, после чего ролик обсуждали и другие представители клуба.

В "Эвертон" блоггер посетил вместе с женой. Сам клуб обыграл начальную шутку и подарил болельщику возможность на собственном опыте почувствовать себя тренером "ирисок".