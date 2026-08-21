Экс-игрока клуба УПЛ объявили в розыск в Беларуси: в чем причина

Почему Золотов оказался в розыске

По данным белорусского медиа, кандидатуру Золотова в "черный список" внес лично министр спорта Сергей Ковальчук. По информации источников Sport RBC.UA, причиной внесения игрока в такой список стало одно из его интервью, в котором он высказался в поддержку Украины.

Вероятно, речь идет об интервью Золотова "Зеркалу" в августе 2022 года, в котором он подчеркнул, что верит в ВСУ и победу Украины в войне с российским агрессором.

"Нам очень комфортно в Украине. Да, есть воздушные тревоги, они напрягают, но к этому можно привыкнуть. Все равно не так страшно, как было месяц после начала войны. Я уверен в ВСУ, Зеленском — все будет хорошо", – сказал тогда Золотов.

Где сейчас играет Золотов

Интересно, что футболист играет в Молдове за футбольный клуб "Зимбру", которым руководит украинец Андрей Семенчук. После "Колоса" Золотов выступал за французскую "Бастию" и казахстанский "Елимай".

Парадокс ситуации состоит в том, что в 2024 году Золотов играл в Беларуси за клуб "Макслайн" уже после интервью, в котором он высказался в поддержку Украины. В июле прошлого года защитник присоединился к составу "Зимбру".