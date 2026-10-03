Экс-капитан "Динамо": Могли победить Нидерланды в финале Евро

Футбол бывает жестоким

В финале Евро-1988 сборная СССР уступила Нидерландам. При этом на групповом этапе турнира команда Демьяненко смогла победить будущих чемпионов Европы.

"Конечно, могли побеждать голландцев в финале, тем более, в группе обыграли их. Но стоит подчеркнуть, что команда у них была очень приличная – ван Бастен, Гуллит, Райкаард, Куман и т.д. К сожалению, это футбол, и иногда он бывает очень жестоким", – рассказал Демьяненко.

Ощущение недосказанности

Кроме того, бывший защитник вспомнил выступления сборной СССР на чемпионатах мира, где команда завершила своё выступление на стадии 1/8 финала.

"У нас была очень сильная команда, которой вполне по силам было побороться за медали и, собственно, за Кубок мира. Команда была на подъеме, выглядела очень достойно, все нас боялись. Но ощущение недосказанности после того чемпионата осталось: мы не должны были останавливаться на стадии 1/8 финала", — отметил экс-игрок "Динамо".

По словам Демьяненко, та сборная была достаточно сильной, чтобы бороться за медали на чемпионате мира. Также особыми эмоциями для него запомнился ЧМ-1982 в Испании – первый в его карьере.